Schnapsdieb aus Duisburg muss 200 Euro Strafe zahlen

Die Polizei hat in Duisburg-Neudorf einen Schnapsdieb festgenommen.

Duisburg. Die Polizei hat in Duisburg-Neudorf einen Schnapsdieb (33) festgenommen. Der Mann wurde in einem Schnellverfahren verurteilt.

Ein Ladendetektiv hat am Montagnachmittag in Neudorf einen Schnapsdieb gestoppt.

Er beobachtete gegen 16.30 Uhr in einem Supermarkt an der Kommandantenstraße einen 33-Jährigen dabei, wie er drei Flaschen Schnaps in seinen Rucksack steckte und anschließend ohne zu bezahlen das Geschäft verließ.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Duisburg. Den Duisburg-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Schnapsdieb in Duisburg im Schnellverfahren verurteilt

Der 40-Jährige sprach den Dieb an und hielt ihn fest, bis die alarmierten Polizisten eintrafen. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann ohne festen Wohnsitz fest.

In einem Schnellverfahren verurteilte das Amtsgericht den 33-Jährigen zu einer Geldstraße von 40 Tagessätzen zu 5 Euro.