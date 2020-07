Schwimmer im Rhein? Duisburger Feuerwehr suchte Fluss ab

Im Schlenker des Rheins zwischen Friemersheim und Ehingen suchte die Rettungskräfte am Donnerstag in Duisburg einen Schwimmer.

Duisburg. Ohne Erfolg haben Rettungskräfte am Donnerstag den Rhein in Duisburg abgesucht. Mehrere Zeugen wollen dort einen Schwimmer gesehen haben.

Weil eine Anruferin einen Menschen im Rhein gesehen haben will, rückte am Donnerstagabend die Feuerwehr Duisburg zu einer Suchaktion aus. Gegen 18.45 rief eine Frau die Feuerwehr und berichtete, dass eine Person im Bereich Friemersheim (Höhe Rheinarm Roos) den Rhein in Richtung Ehingen durchschwommen habe.

40 Rettungskräfte rückten nach Feuerwehrangaben aus, um nach dem Schwimmer zu suchen. Unter den Einsatzkräften waren auch der Rettungshubschrauber Christoph 9, das Feuerlöschboot sowie Kräfte der DLRG. Auch die Werkfeuerwehr von Krupp-Mannesmann beteiligte sich an der Suche.

Rettungskräfte suchten Rhein in Duisburg ab – ohne Ergebnis

Nicht nur die Anruferin, sondern auch ein Angler will gesehen haben, dass eine Person den Rhein sogar mehrfach an diesem Tage durchschwommen habe.

Die Suche endete schließlich ohne Fund. Die Feuerwehr weist darauf hin, dass das Schwimmen im Rhein lebensgefährlich ist. „Strömung, Strudel und Schifffahrt stellen unkalkulierbare Risiken dar!“, heißt es in der Mitteilung. „Schon das Betreten flacher Rheinabschnitte, z.B. im Buhnenbereich, ist gefährlich. Selbst in geringer Wassertiefe können Personen und Tiere von der Strömung bzw. dem Sog von Schiffen mitgerissen werden“, heißt es weiter.

Die DLRG warnte kürzlich davor, dass durch die Corona-Krise die Zahl der Badeunfälle steigen könnte. Weil Freibäder nur begrenzt geöffnet haben, würden Badende auf freie Gewässer ausweichen. „Damit steigt das Risiko, dass es zu Unfällen und Unglücken kommt“, sagte DLRG-Sprecher Michael Grohe im Gespräch mit dieser Redaktion. (mein)