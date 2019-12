Seenotretter fordern: Duisburg soll sicherer Hafen werden

Ein großes oranges Plakat verdeckt den Eingang zum Duisburger Rathaus. Darauf steht, was die Mitglieder der Seenotrettung Duisburg fordern. Kurz gesagt: Duisburg soll ein sicherer Hafen werden. Das wollen neben den Duisburgern, die am Montag vor dem Rathaus stehen, auch 2000 weitere Menschen, die jeweils eine Postkarte unterzeichnet haben und ebenfalls von der Stadt fordern, sich zum sicheren Hafen zu erklären. Seenotrettung-Mitglied Maggy Wösthoff erklärt, was ein sicherer Hafen eigentlich ist und wieso ein grummeliger Stadtmitarbeiter Duisburg in ein schlechtes Licht rückt.

Duisburger fordern mehr Humanismus von der Stadt

Maggy Wösthoff (vorne) übergab im Duisburger Rathaus die Kiste, die die Seenotretter liebevoll-ironisch „Weihnachtsgeschenk für Sören Link“ nenne. In der Kiste liegen 2000 unterschriebene Postkarten von Unterstützern. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

„Ein sicherer Hafen sein, das heißt zu signalisieren, das man im Rahmen seiner Möglichkeiten bereit ist, geflohene Menschen aufzunehmen“, erklärt Wösthoff. Für eine Stadt wie Berlin könnten das zum Beispiel 150 Menschen sein, für eine kleinere Stadt – „mit einer dünnen Finanzdecke wie Duisburg“ – vielleicht nur eine Familie oder eine Mutter und ihr Kind.

„Jeder hat ein Recht auf Leben und das Recht zu fliehen, wenn er in Gefahr ist“, fasst Maggy Wösthoff zusammen. Niemand verlasse ohne Grund seine Heimat, seine Familie und sein soziales Umfeld. Es können nicht angehen, dass Menschen „wochenlang auf dem Mittelmeer schaukeln“ und die Retter wie Verbrecher behandelt werden. „Deshalb fordern wir auch die Entkriminalisierung der Seenotrettung“, ergänzt die Duisburgerin.

Duisburgs OB Link nimmt die Unterschriften nicht persönlich entgegen

Nachdem die Gruppe vor dem Gebäude Flagge gezeigt hat, geht es in das Rathaus. Der Karton mit den Unterschriften, den die Seenotretter liebevoll-ironisch als „Weihnachtsgeschenk für Sören Link“ bezeichnen wandert zunächst unter den Tannenbaum in der Eingangshalle, zusammen mit einem Rettungsring, der erstaunlich gut am Weihnachtsbaum aussieht.

Dass der Rat der Stadt die Forderung nach einem sicheren Hafen schon einmal abgeschmettert hat, lässt die Überzeugung der Seenotretter nicht ins Wanken geratet. „Wir sind weiterhin guter Dinge“, sagt Maggy Wösthoff, bevor sie dem grummeligen Stadtmitarbeiter, der die Unterschriften für Sören Link widerwillig entgegennimmt, freundlich gegenübertritt. Dass die Stadt nur einen Vertreter schickt, um die Unterschriften entgegenzunehmen, wird von den Seenotrettern als Desinteresse regiestiert. Vielen von ihnen war es nach eigenen Angaben ein besonderes Anliegen, die Forderung an den OB persönlich zu übergeben.