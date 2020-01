Duisburg. Am Sonntagmorgen rückte das Sondereinsatzkommando nach Duisburg-Hochfeld aus, weil dort ein Mann einen anderen Mann in seiner Gewalt hatte.

Duisburg: SEK-Beamte überwältigen Mann (39) in Hochfeld

Weil ein Mann eine Person in seiner Gewalt hatte, kam es am Sonntagmorgen gegen 8.30 Uhr zu einem SEK-Einsatz auf der Gravelottestraße in Duisburg-Hochfeld. Eine Nachbarin hatte einen Streit gehört und die Polizei informiert. „Sie ist darauf aufmerksam geworden, dass in der Wohnung etwas nicht stimmt“, sagt ein Polizeisprecher auf Nachfrage unserer Zeitung.

Tatverdächtiger aus Duisburg kooperierte nicht mit der Polizei

Der 39-jährige Tatverdächtige hatte einen 26-jährigen Mann in seiner Gewalt. „Bei dem Einsatzort handelte es sich um eine Wohnung. Wie die beiden zueinander standen, können wir noch nicht sagen. Sie kannten sich aber“, erklärt der Polizeisprecher. Als die ersten Beamten vor Ort eintrafen, entschieden sie, die Kollegen vom SEK dazuzuholen. Der Tatverdächtige hielt den jüngeren Mann in seiner Gewalt und wollte nicht mit der Polizei kooperieren. Deshalb ermittelt die Polizei nun wegen Freiheitsberaubung, gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung.

„Insgesamt dauerte der Einsatz zweieinhalb Stunden“, erklärt der Polizeisprecher. Der Mann wurde schließlich von den SEK-Kräften überwältigt. Das Opfer konnte leicht verletzt befreit werden und wurde . Der Täter wurde vorläufig festgenommen.