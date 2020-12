Silvester: Duisburger Barkeeper verrät Cocktail-Geheimnisse

Duisburg. Dirk Bremmenkamp ist einer von drei Machern hinter der Duisburger Bar "Edel". Für Silvester zu Hause verrät er Rezepte für seine Lieblingsdrinks.

Dirk Bremmenkamp ist ein Meister am Glas. Der 43-Jährige, der tagsüber als Tagesvater Kinder betreut, ist abends passionierter Cocktailmixer. In der Vergangenheit versorgte er die Duisburger auf Partys oder in der Bar Goldengrün mit feinen Drinks. Seit Anfang 2020 ist er neben und Richard Schneider einer der Köpfe hinter dem Edel. Zu Corona-Zeiten füllte er seine edlen Getränke in Flaschen zum Genuss zu Hause ab. Im Gespräch erklärt er, welche Zutaten es für einen guten Cocktail braucht, warum er auf Partys am liebsten alles im Blick behält und wie man sich Silvester in diesem Jahr stilvoll zu Hause – unter Einhaltung der Kontaktbeschränkungen – betrinkt.

Auf der Karte steht noch ein „Penicillin Vx“ auf Scotch-Basis vom letzten Barabend. Wogegen hilft dieser Cocktail?

Gegen alles. Liebeskummer, Stress, schlechte Laune...

Wie lang ist Ihr letzter Absturz her?

Sehr lange. Ich bin jetzt auch über 40, da sind Abstürze extrem uncool. Ich war 15, 20 Jahre auf Feiern, war aber eigentlich immer lieber derjenige, der nicht mitgefeiert hat, sondern, der sich um die Getränke gekümmert hat.

ist seit mehr als 20 Jahren in der Szene unterwegs. Bevor er seine ersten Drinks mixte, las er zunächst Standard-Literatur wie Jerry Thomas „The Bon Vivant‘s Companion“. Er machte sich mit den Zutaten vertraut, setzt seitdem auf Klassiker und ist eher kein Schirmchen-Obstsalat-Typ, wenn‘s um Cocktails geht.

Piña Colada ist eher nicht Ihr Drink.

Das würde ich so nicht sagen. Jeder Drink hat seine Zeit. Momentan mag ich gerne Mischungen auf Cognac- und Scotch-Basis. Und natürlich Rum. Rum ist ein ständiger Begleiter. Für Silvester empfehle ich allerdings einen Mulled Wine - einen Rotwein mit Gin, Apfelsaft und Gewürzen, zum Beispiel mit Hibiskus, Zimt, Nelken. Seitdem Gin im Trend liegt, hat eigentlich jeder eine anständige Sorte zu Hause.

Dirk Bremmenkamps Rezept für Mulled Wine

• 4 trockene Nelken

• 6 trockene Pimentkörner

• 1-2 Sternanis

• 1 Stange Zimt

• 60ml Shiraz /oder ähnlichen Wein

• 120ml klarer Apfelsaft

• 20 ml Hibiskusaufguss (Die Blüten gießt man vorher als Tee auf)

• 25ml Gin (ob würzig/ fruchtig: tobt euch aus)

• 1 -2 Löffel Honig

• 1 Orangenecke pro Glas

Dabei kommt es auf die Zutaten an...

Wichtig ist, dass man gute Zutaten nimmt. Ich achte auf Bio-Qualität. Das ganze erwärmt man dann auf 60 Grad. Nicht zu heiß werden lassen, bei 76,2 Grad verflüchtigt sich der Alkohol – Prost.

Wie viele Cocktail-Rezepte haben Sie im Repertoire?

Ach, eigentlich 13, mehr braucht man nicht. Der Rest sind Abwandlungen davon. Ich habe mal einen experimentellen Drink mit Banane und Petersilie gemacht. Das war speziell. Es ist aber ok, wenn man einen Cocktail probiert. Wenn er einem wirklich gar nicht schmeckt, kann man den auch mal zurück gehen lassen. Eine Auszeichnung für einen Barkeeper ist übrigens, wenn man den Drink nicht nur einmal, sondern zweimal bestellt. Dann ist er richtig gut. Außerdem finde ich gut, wenn die Leute über die Getränke miteinander ins Gespräch kommen. Im Edel läuft nur ganz leise Musik. Eigentlich wollte ich gar keine haben. Ich war oft genug auf Events, wo es so laut war, dass man sich gar nicht mehr unterhalten konnte. Deshalb finde ich es schön, dass wir so große Tische haben, an denen auch fremde Leute zusammen sitzen. Außerdem arbeite ich tagsüber mit Kindern. Kinder sind so laut wie eine Disco.

Das geht ja leider gerade nicht.

Stimmt, deshalb haben wir Flaschen für den Verzehr zu Hause abgefüllt. Es war eine Notlösung, grundsätzlich bin ich aber kein Freund davon: is killing .

Sie empfehlen für Silvester einen Cinema Highball. Was ist das genau?

Das ist großes Kino, dieser Drink schmeckt nach einem Kinoabend. Man muss allerdings ein bisschen Zeit einplanen.

Dirk Bremmenkamps Rezept für einen Cinema Highball

• 120ml Cola

• 50ml Popcorn-Infused Plantation 3Stars Rum

Für den Popcorn-Infused Plantation 3Stars Rum nimmt man 300 Gramm Popcorn-Mais, er wird mit etwas Butter aufgepoppt. Das Popcorn wird dann mit 500ml Rum in einen verschließbaren Behälter gegeben. Innerhalb von zwölf Stunden kann es dann bei Raumtemperatur fusionieren. Danach gibt es einen kleinen Transfer ins Eisfach für eine Stunde. Nun kann, mit Hilfe eines Siebs, die gehärtete Butter und das Popcorn vom Rum getrennt werden. Danach umfüllen in eine leere, saubere Flasche.

50ml des Popcorn-Infused Plantation 3Stars Rum mit 120 ml in ein hohes Longdrink-Glas gießen. Mit vielen Eiswürfeln servieren. Damit auch ein paar Vitamine dabei sind, geben wir noch eine Scheibe Zitrone dazu.

Eis in Cocktails ist ja auch eine Wissenschaft für sich.

Ich habe schon viel ausprobiert, wie man möglichst große, reine Blöcke hinbekommt. Das Geheimnis ist, dass man das Wasser langsam frieren lässt. Dazu benötigt man eine Isolierbox ohne Deckel und eine Gefrierbox. Eis herzustellen ist die reinste Zen-Arbeit. Das ist toll.

Sie und Ihre Mitstreiter haben das Edel kurz vor dem Lockdown eröffnet. Ein Wagnis in diesem Jahr.

Ja, aber das konnte keiner ahnen. Ich habe viele Jahre in Düsseldorf gearbeitet. Das war gut, aber ich wollte auch mal wieder was in Duisburg machen. Immer wenn ich Leute in der Stadt getroffen habe, haben die gefragt, wann ich mal wieder in Duisburg etwas mixe. Wir sind mit den Jahren aber alle älter geworden, viele haben Kinder. Deshalb haben wir uns entschieden, alle zwei Wochen zu öffnen, früh anzufangen, sodass man bei uns entweder vorglühen kann, bevor man zum Beispiel essen geht oder hinterher bei uns noch einen Absacker nimmt. Das funktioniert ganz gut. Unsere Zielgruppe ist zwischen 25 und 70 Jahre alt.

Wie feiern Sie Silvester?

Nicht groß. Wir feiern ja als Familie, machen wahrscheinlich Raclette oder Fondue und ein paar Spiele.

Worauf freuen Sie sich 2021?

Es wird uns eine Freude sein, irgendwann wieder normal öffnen zu dürfen. Ich glaube, wenn der Lockdown vorbei ist und die Gastro wieder öffnen darf, haben die Leute wieder richtig Lust, rauszugehen.