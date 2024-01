Jahreswechsel Randale an Silvester: Angriffe auf Einsatzkräfte in Duisburg

Duisburg Randalierer haben in Duisburg Straßenbahnen und Busse mit Feuerwerkskörpern beschossen. In zwei Stadtteilen wurden Einsatzkräfte angegriffen.

Schon früh am Abend hatten sich die Befürchtungen bestätigt: Wie schon im Vorjahr schossen Randalierer an Silvester in Duisburg mit Feuerwerkskörpern um sich und zielten auch auf Straßenbahnen und Busse. Das berichtet die Polizei, die ebenso Angriffe auf Einsatzkräfte meldet.

Gegen 21 Uhr berichtete die Polizei Duisburg von Attacken in Hochfeld und warnte in sozialen Netzwerken: „Unterlassen Sie das Beschießen von Straßenbahnen und Bussen. Wir schreiten konsequent gegen solche Straftaten ein.“ Darüber hinaus sei die Lage relativ entspannt, berichtete zunächst ein Sprecher auf Nachfrage.

Später in der Nacht sollen jedoch laut Polizei Einsatzkräfte in den Stadtteilen Hochheide und Marxloh mit Feuerwerkskörpern beschossen worden sein. Demnach gab es mehrere Ingewahrsamnahmen und Strafanzeigen.

Strategie gegen Silvester-Randale: Duisburg geht anderen Weg als Nachbarstädte

Ähnlich lief es beim Jahreswechsel 2022/2023, und auch an Halloween Ende Oktober kam es zu Böller- und Eierwürfen auf Sicherheitskräfte, zu Vandalismus und Ruhestörungen. Ein Schwerpunkt war jeweils das Umfeld der Pauluskirche in Hochfeld, aber auch in Hochheide, Marxloh und anderen Stadtteilen randalierten Jugendliche und prahlten mit selbstgedrehten Videos in sozialen Netzwerken wie Tiktok. In beiden Nächten zusammen zählte die Polizei mehr als 550 Einsätze.

Dennoch verzichtete die Stadt Duisburg auch dieses Mal auf Böllerverbotszonen an Silvester. Die würden Randale nicht verhindern, sondern lediglich an andere Orte verlagern, so die Begründung aus dem Rathaus. Städte wie Düsseldorf, Köln oder Bochum hatten sich anders entschieden.

Stattdessen lautete die Strategie in Duisburg, die Zahl der Einsatzkräfte deutlich hochzufahren, sowohl bei der Polizei, als auch beim Ordnungsamt und bei der DVG. „Gemeinsam werden wir bei Gefahren frühzeitig eingreifen und Straftaten konsequent verfolgen“, hieß es in einer Mitteilung.

Silvester 2022 in Duisburg: Jugendliche zündeten Sperrmüll auf der Straße an und prahlten mit selbstgedrehten Videos in sozialen Netzwerken. Foto: @taqifshajeten / Twitter

Auf Seiten der Polizei waren neben uniformierten Beamtinnen und Beamten auch zivile Einsatzkräfte und Kräfte der Einsatzhundertschaft unterwegs. Szenen wie im Vorjahr, als Rettungskräfte mit Feuerwerkskörpern beschossen und mit Glasflaschen beworfen wurden, als Jugendliche E-Scooter in Brand setzten und Böller in ein Feuerwehrauto warfen, sollten sich nicht wiederholen.

