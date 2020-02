So erreichen Sie die Kontaktstelle

Der Paritätische Landesverband NRW ist Träger der Selbsthilfe-Kontaktstelle an der Musfeldstraße 161-163 in Hochfeld.

Die Beraterinnen Anja Hoppermann und Kendra Zwickler sind am Montag, Dienstag und Donnerstag von 9.30 bis 12.30 Uhr, am Dienstag von 15 bis 18 Uhr persönlich erreichbar unter 0203/609 9041, per Mail: selbsthilfe-duisburg@paritaet-nrw.org; Informationen im Internet: www.selbsthilfe-due.de