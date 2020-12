So verbringen Nicht-Christen aus Duisburg die Feiertage

Duisburg. Auch Juden, Muslime und Buddhisten verbringen Weihnachten mit der Familie. Einige stellen sogar einen Tannenbaum auf. Drei Beispiele.

Duisburg ist eine bunte Stadt mit Menschen aus mehr als 130 Ländern. Nicht alle feiern Weihnachten, doch auch Muslime, Juden und Buddhisten verbringen die Feiertage mit der Familie. Für sie sind die Feiertage ein weltliches Fest. Drei von ihnen berichten.

„Wir verbringen Weihnachten schön kuschelig als schöne Familienzeit mit gutem Fernsehprogramm und Essen“, sagt Gülcan Boybeyi, die als Baby nach Deutschland kam und muslimisch erzogen wurde. „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ und „Kevin allein zu Haus“ gehörten zum Pflichtprogramm, ebenso „Der kleine Lord“ und „Sissi“. „Es rufen sogar Verwandte aus der Türkei an, wenn das läuft“, sagt Boybeyi.

Muslima aus Duisburg erlebte Weihnachten zwei Mal in New York

Plätzchen liebten sie und ihr Sohn. „Und wir schmücken jedes Jahr mehr. Das machen viele Familien, mit großen Tannenbäumen, Lichterketten und Kerzen. Manche türkische Familien sind da schneller dran als viele deutsche“, schildert die Hambornerin, die Weihnachten so sehr liebt, dass sie die Feiertage schon zwei Mal in New York verbrachte, wo die ganze Stadt weihnachtlich funkelt. "Das war fantastisch, als wäre man selbst Kevin allein in New York“, gerät sie ins Schwärmen. Dennoch, der christliche Bezug zum Fest fehle. „Eine Krippe stellen wir zum Beispiel auch nicht auf“, schildert sie. Der Zauber an Heiligabend, die Vorfreude im Advent, das fehle. Viele muslimische Familien, auch streng gläubige, adaptierten hingegen Konzepte wie den Adventskalender, durch den sich Kinder auf das Zuckerfest freuten.

„Ich habe aber nicht das Gefühl, dass ich mich dadurch entfremde oder in eine christliche Welt eintauche. Wir machen das nach dem Motto: Was schön ist, ist erlaubt“, sagt Boybeyi. „Die Botschaft von Weihnachten und manchen anderen muslimischen Festen ist doch dieselbe. Es geht darum, Zusammenhalt und Menschlichkeit zu teilen.“

Weihnachtsfilme gehören zum Pflichtprogramm

Alexander Drehmann, Geschäftsführer der jüdischen Gemeinde in Duisburg, Mülheim und Oberhausen, freut sich alljährlich auf die Weihnachtstage. „Ich liebe den Geruch von Weihnachtsmärkten und die gewisse Atmosphäre als Bürger dieser Stadt. Ich genieße auch die Freizeit und nehme mir Zeit zur Entspannung“, sagt er. Auch Weihnachtsfilme schaue er gerne. Sein Lieblingsfilm sei „Tatsächlich, Liebe“.

In die Weihnachtszeit fällt meist das Lichterfest Chanukka, das in diesem Jahr vom 10. bis 17. Dezember stattfand. Säkulare Juden vermengen weihnachtliche Riten oft mit ihren Bräuchen.

„Während Chanukka ist auch der Familienaspekt sehr ausgeprägt – und die Kinder bekommen Geschenke“, sagt Drehmann. Corona-bedingt sei das Fest natürlich kleiner ausgefallen. „Öffentliche Veranstaltungen gab es leider nicht beziehungsweise wurden ins Internet verlagert, aber Oberbürgermeister Sören Link ist vorbeigekommen und hat Kerzen am Chanukka-Leuchter angezündet – das war eine schöne Geste.“

Buddhismus ohne Folklore

Auch Buddhisten leben in Duisburg: Sie treffen sich im buddhistischen Zentrum im Homberg zur Meditation. Henrietta Mathieu vertritt wie sie die Karma-Kagyü-Linie oder Diamantweg-Buddhismus. „Wir sind eine Gruppe von Laien-Buddhisten und bezeichnen uns nicht als Buddhisten im herkömmlichen Sinne. Wir bedienen uns nicht der Folklore, die Lehren sind zeitlos“, sagt sie.

Daher habe das Weihnachtsfest den gleichen Stellenwert wie für viele Menschen in der westlichen Welt. „Wir erleben Weihnachten in unseren Lebenssituationen, mit Baum und Plätzchen“, sagt sie. In die Kirche gehe sie nur, wenn ein guter Chor auftrete. „Auch ich treffe mich an Weihnachten mit der Familie, die Kinder von Freunden bekommen Geschenke – wir feiern das weltliche Fest.“