Spenden werden gesammelt

In jedem Jahr starten die Veranstalter des lebendigen Adventskalenders in Ruhrort auch ein Spendenprojekt, für das an jedem Abend die Sammeldose rumgeht. Diesmal wollen sie der städtischen Kindertagesstätte Schifferheimstraße ermöglichen, die Turnzeiten der Kinder mit einem Sprungkastenset in Zukunft abwechslungsreicher zu gestalten.

In den vergangenen Jahren wurde für andere gute Zwecke gesammelt. Insgesamt sind etwa 20.000 Euro zusammengekommen.