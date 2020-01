Sperrung auf B288: Arbeiten an Rheinbrücke zwischen Duisburg und Krefeld

Schlechte Nachricht für Wochenendpendler: Die Rheinbrücke zwischen Krefeld-Uerdingen und Duisburg-Mündelheim wird wieder gesperrt. Voraussichtlich von Freitag, 10. Januar, bis Montag, 13. Januar, kann außer Fußgängern und Radfahrern niemand die Brücke überqueren. Die Sperrung beginnt den derzeitigen Plänen nach am Freitag um 20 Uhr und endet am Montag um 5 Uhr. Es gibt aber auch eine gute Nachricht.

Denn die Sperrung ist zwar ärgerlich für viele Verkehrsteilnehmer, aber hat auch einen positiven Hintergrund: Lkw! Nach den Arbeiten ist die Brücke wieder frei für Laster. Die Sperrung wird nötig, weil der Landesbetrieb Straßen.NRW an der Brücke Verpressarbeiten durchführt. Dafür darf keine Bewegung in der Brücke sein, bis das Material vollständig ausgehärtet ist. Umleitungen werden über die A40 und A44 ausgeschildert.

Lkw dürfen wieder über Rheinbrücke zwischen Duisburg und Krefeld

Seit September ist die Mündelheimer Rheinbrücke der B288 für Lkw mit mehr als 7,5 Tonnen Gewicht gesperrt. Grund dafür sind Schäden am Beton der Fahrbahn auf der Unterseite der Brücke. Die Kosten für die notwendige Sanierung beziffert Straßen.NRW auf etwa 500.000 Euro.

Nach der Sperrung am kommenden Wochenende ist die Brücke soweit saniert, dass die Fahrbahnplatten wieder voll auf dem Stahltragwerk aufliegen. Daher wird die Brücke am Montag wieder für den Lkw-Verkehr auch über 7,5 Tonnen freigegeben. Weitere Restarbeiten werden am Montag nach Ende der Sperrung durchgeführt, dazu regelt eine Baustellenampel den Verkehr. Diese Arbeiten sollen bis Mitte Februar abgeschlossen sein.

B288-Rheinbrücke: Es gibt schon Pläne für einen Neubau

Die Rheinbrücke zwischen Krefeld-Uerdingen und Duisburg-Mündelheim steht unter Denkmalschutz, sie stammt aus dem Jahr 1936. Unabhängig von den aktuellen Schäden muss langfristig wohl eine neue Brücke gebaut werden. Erste Planungsschritte dazu wurden bereits eingeleitet.

Während der Sperrung der B288-Brücke am Wochenende können die Busse der Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) nur bis zur Haltestelle Ehinger Berg fahren. Die Haltestellen Krefeld Uerdingen Bahnhof, Augustastraße, Am Röttgen, Am Wallgarten, Am Obertor, Rheinbrücke, Dammhaus und Krefelder Straße entfallen in beide Fahrtrichtungen.