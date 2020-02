Duisburg. In Duisburg haben 2018 nur 16 Prozent der Väter Elternzeit genommen, 1964 an der Zahl. Damit liegt die Stadt deutlich unter dem NRW-Schnitt.

Statistik: Duisburger Väter nehmen seltener Elternzeit

In Duisburg haben im Jahr 2018 nach den aktuellsten Daten des Statistischen Bundesamts 10.576 Menschen Elterngeld bezogen, davon 1964 Väter. Demnach nutzten 16 Prozent der Väter in Duisburg die Möglichkeit, Elternzeit zu nehmen. Das sind deutlich weniger als im NRW-Durchschnitt (21,5 Prozent).

„Auffällig dabei ist auch noch, dass 55,1 Prozent der Männer lediglich zwei Monate Elternzeit nehmen, während es bei Frauen durchschnittlich 14,5 Monate sind“, berichtet Michael Lobscheid von der Krankenkasse IKK classic.

Männer verdienen meist mehr als Frauen

Ein Grund sei vermutlich, dass Männer immer noch mehr verdienen als Frauen, was sich deutlich in der Höhe des Elterngeldes widerspiegelt. „Das durchschnittliche monatliche Elterngeld bei den Vätern lag 2018 in Duisburg bei 989 Euro, das der Mütter nur bei 535 Euro“, so Lobscheid.

Elterngeld wird für zwei bis maximal zwölf Monate gezahlt und soll den finanziellen Verlust ausgleichen, der durch die eingeschränkte Berufstätigkeit entsteht. Wieviel man bekommt, ist abhängig vom Durchschnittseinkommen vor der Geburt – zwischen 300 und 1800 Euro.

Im Familienportal des Bundesfamilienministeriums gibt es weitere Infos zum Elterngeld: https://familienportal.de/