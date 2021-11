Stellwerkstörung in Duisburg behindert Bahnverkehr in NRW

Eine Stellwerkstörung in Duisburg hat am Mittwochmorgen massive Auswirkungen auf den Bahnverkehr im Ruhrgebiet.

Duisburg. Eine Stellwerkstörung in Duisburg hat am Mittwoch massive Auswirkungen auf den Bahnverkehr im Ruhrgebiet. Es kommt zu Ausfällen und Verspätungen.

Ein kaputtes Stellwerk in Duisburg behindert am Mittwochmorgen den Regional- und Fernverkehr im Ruhrgebiet. Pendler und Pendlerinnen müssen auf den Strecken zwischen Düsseldorf und Dortmund sowie Düsseldorf und Oberhausen mit Ausfällen, Verspätungen und Änderungen im Fahrplan rechnen.

Nach Angaben der Deutschen Bahn können am Morgen im Fernverkehr die Halte am Bochumer Hauptbahnhof, Duisburger Hauptbahnhof, am Düsseldorfer Hauptbahnhof, am Düsseldorfer Flughafen, Essener Hauptbahnhof und am Oberhausener Hauptabhnhof entfallen. Einzelne Züge werden umgeleitet oder verspäten sich.

Die Stellwerkstörung hat auch Auswirkungen auf den Regionalverkehr in NRW: Es fahren derzeit keine Züge im betroffenen Streckenabschnitt in Duisburg. Die S1 wird daher zwischen Essen Hauptbahnhof und Düsseldorf Derendorf in beiden Richtungen ohne Halt umgeleitet. Die Züge von Solingen nach Düsseldorf fallen aus. Die Züge des RE 2 / RE 42 aus Münster enden und beginngen am Essener Hauptbahnhof. Sie fallen daher zwischen Essen und Düsseldorf Hauptbahnhof bzw. Mönchengladbach Hauptbahnhof aus.

⚠#RE2,#RE42,#S1, Ein defektes Stellwerk im Raum #Duisburg Hbf beeinträchtigt den Zugverkehr. Verspätungen und Teilausfälle. Kurzfristige Änderungen möglich.

Auch die Züge des RB 33 aus Aachen enden und beginnen in Rheinhausen. Es kommt zu Teilausfällen zwischen Rheinhausen und dem Duisburger bzw. Essener Hauptbahnhof.

Eine Sprecherin der Bahn sagte, dass die Probleme voraussichtlich noch bis in die Vormittagsstunden andauern werden. Die Deutsche Bahn rät Pendler und Pendlerinnen ihre Bahnverbindung vor Reiseantritt zu überprüfen.

Ab Mittwoch gelten schärfere Corona-Regeln in Bussen und Bahnen: Fahrgäste müssen dann gemäß der sogenannten 3G-Regeln entweder geimpft, genesen oder getestet sein.(red)

