Straßenbahn fährt auf Pkw - zwei Menschen verletzt

Duisburg. Ein Autofahrer hatte sich auf der Wanheimer Straße vom Straßenrand auf die Fahrbahn eingefädelt - dabei hat er offenbar die Tram nicht beachtet

Bei einer Kollision zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw wurden am Ostersamstag zwei Menschen verletzt. Laut Polizeibericht ist der Unfall möglicherweise auf eine Unachtsamkeit des jungen Fahrers zurückzuführen: Der 23-Jährige habe sich gegen 18:45 Uhr vom rechten Fahrbahnrand der Wanheimer Straße etwa Höhe Fröbelstraße auf die Fahrbahn Richtung Wanheimerort eingefädelt. Hierbei habe er offenbar nicht auf die in gleicher Richtung fahrende Straßenbahn der Linie 903 geachtet.

Der Straßenbahnfahrer konnte trotz Bremsung den Zusammenprall beider Fahrzeuge nicht verhindern. Die Bahn krachte frontal in das das Heck des Polo. Der 37-jährige Straßenbahnfahrer habe einen Schock erlitten, der Polofahrer über Schmerzen am Halswirbel geklagt. Beide wurden in eine Klinik gebracht.. Die Wanheimer Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme und Verletztenversorgung bis 19:30 Uhr gesperrt. (red)