Duisburg. Eine Mordkommission hat nach einem Streit an einer Fleischtheke in Duisburg nach dem Angreifer gesucht. Der 33-Jährige hat sich gestellt.

Nachdem ein Streit an einer Fleischtheke in Duisburg eskaliert ist, hat sich ein 33-Jähriger gestellt. Er hatte nach derzeitigem Ermittlungsstand einen 42-Jährigen mit einem Schlagstock attackiert. Der Mann brach kurze Zeit später zusammen. Eine Mordkommission vernimmt nun den Tatverdächtigen.

Rückblick: Nach Zeugenaussagen kommt es am Montagnachmittag an der Fleischtheke eines Supermarkts an der Von-Der_Markt-Straße in Meiderich zu einem Streit zwischen den beiden Männern. Der Konflikt schaukelt sich hoch, eskaliert schließlich vor dem Supermarkt auf der Straße. Der 33-Jährige zückt einen Schlagstock, schlägt dem 42-Jährigen damit gegen den Kopf und flüchtet.

Duisburg: Angreifer stellt sich der Polizei

Die Polizei rückt aus, befragt den 42-Jährigen, der während des Gesprächs zusammenbricht und mit Verdacht auf einen Schlaganfall von den Rettern in eine Klinik gebracht wird.

Die Kripo sucht öffentlich nach dem Mann, der sich am Mittwochmorgen um kurz vor 8 Uhr freiwillig der Polizei stellt. Er hat gestanden, an dem Streit beteiligt gewesen zu sein. Mitglieder einer Mordkommission haben ihn im Laufe des Mittwochvormittags bereits vernommen. Details aus seinen Aussagen gibt die Polizei vorerst nicht bekannt. Der Auslöser für den Streit bleibt weiter unklar.

Streit an Fleischtheke: Staatsanwaltschaft beantragt Haftbefehl

Der 42-Jährige befindet sich derweil weiter im Krankenhaus, sein Gesundheitszustand ist stabil. „Seine Befragung müssen wir noch fortsetzen. Jetzt steht aber erst einmal die Genesung im Vordergrund“, erklärt Polizeisprecher Jonas Tepe.

Der Angreifer wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Mittwoch dem Haftrichter wegen des Verdachts des versuchten Totschlags vorgeführt.