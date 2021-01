Sturmtief "Goran" schlug auch am Steinbart-Gymnasium in der Stadtmitte zu.

Sturmtief Sturm über Duisburg: Baugerüst an Schule stürzt ein

Duisburg Sturmtief "Goran" ist über Duisburg gezogen. Der Wind riss ein Gartenhäuschen aus dem Boden. Am Steinbart-Gymnasium stürzte ein Gerüst ein.

Sturmtief "Goran" ist am Donnerstagmorgen über Duisburg gezogen und hat doch einige Schäden angerichtet.

Die Böen erreichten nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes Geschwindigkeiten von knapp unter 100 Stundenkilometer und rissen zahlreiche Bäume um.

Sturm über Duisburg wütet auch am Steinbart-Gymnasium

Geparkte Autos wurden durch herabfallende Äste und umgefallene Schilder beschädigt. In einem Fall wurde ein Gartenhaus aus dem Boden gerissen.

Auch am Steinbart-Gymnasium in der Innenstadt wütete der Sturm: Ein Baugerüst am Rohbaus der neuen Turnhalle wurde auf die Seite gelegt.

