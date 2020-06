Bezirksvertretung Duisburg-Mitte tagt erst wieder im August

Duisburg-Mitte. Wegen Corona haben die Bezirkspolitiker in Duisburg-Mitte seit Februar nicht mehr getagt. Die kleinen Fraktionen ärgern sich deshalb

Vor den Sommerferien wird die Bezirksvertretung Mitte (BV) nicht mehr tagen. Die regulären Sitzungen im März und April sind wegen der Corona-Situation entfallen. Der nächste reguläre Termin ist für den 13. August vorgesehen – es wird die letzte der BV-Legislatur, denn einen Monat später finden Kommunalwahlen statt. Für Frank Albrecht (FDP) eine zu lange Zeitspanne ohne Zusammenkunft. „Demokratie braucht Diskussion. Ich fordere die Bezirksbürgermeisterin auf, eine Sondersitzung der Bezirksvertretung Duisburg-Mitte mit angemessener Vorbereitungszeit einzuberufen. Nach der aktuellen Coronaschutzverordnung des Landes ist dies auch ausdrücklich möglich“, erklärte er bereits im Mai. Auf Nachfrage unserer Zeitung, erläuterte allerdings die Stadt, dass dies nicht vorgesehen sei.

Grüne kritisieren: „Kommunalpolitik ist in der Digitalisierung noch nicht angekommen“

Auch der genaue Sitzungsort für den August werde „zeitnah und situationsabhängig festgelegt, wenn man genauer absehen kann, wie Abstandsregelungen zu dem Zeitpunkt aussehen werden und wieviel Personen zur Sitzung genau zu erwarten sind.“ Nach einer kleinen Umfrage unserer Redaktion unter den Fraktionen zeichnet sich ab: Vor allem die kleineren Parteien ärgern sich – für sie sind die Sitzungen schließlich eine Plattform, ihre politischen Positionen deutlich zu machen.

Dirk Schönhagen (Bündnis 90/Die Grünen) hält die lange Sitzungspause „zwar für soeben noch vertretbar“. Die Politik müsse in Sachen „Social Distancing“ mit gutem Beispiel vorangehen. „Ich frage mich allerdings, warum es keine Möglichkeiten zu virtuellen Konferenzen gibt. Die Kommunalpolitik ist noch nicht in der Digitalisierung angekommen.“ Auch Michael Dubielczyk (die Linke) wundert sich: „Mittlerweile wird das öffentliche Leben wieder hochgefahren und daher ist es nicht akzeptabel, dass die BV-Mitte weiterhin nicht tagen soll. Dass es auch anders geht, beweisen die geplanten Sitzungen in Süd und Hamborn.“ Oliver Beltermann (Junges Duisburg) schlägt vor, die Bezirksvertretung im Ratssaal tagen zu lassen – so könnte auch der notwendige Abstand eingehalten werden.

SPD: „Wir waren natürlich nicht von der ganzen Welt abgeschnitten“

Bezirksbürgermeisterin Elvira Ulitzka (SPD) wirbt hingegen um Verständnis. „Mir ist bewusst, dass es für uns Bezirkspolitiker zurzeit eine unbefriedigte Situation ist. Sind es doch die Bezirksvertretungen, die nah bei den Bürgern unserer Stadt sind. Ich hätte mir gewünscht, nachdem das Land die Corona-Beschränkungen lockert, dies auch für die politischen Gremien zu tun. Aber letztlich ist unsere Gesundheit ein hohes Gut.“ Auch die großen Fraktionen, SPD und CDU, sehen die Lage ähnlich. „Wir waren natürlich nicht von der ganzen Welt abgeschnitten, sondern haben selbstverständlich in unseren Ortsteilen Bürgerwünsche und Probleme wahrgenommen“, betont Lothar Tacke, Vorsitzender der SPD-Fraktion in der Bezirksvertretung. Fredy Wagemeyer (CDU) findet: „Alles Lamentieren über ausgefallene Sitzungen bringt uns nicht weiter und so müssen wir uns mit den Gegebenheiten abfinden.“

Acht Dringlichkeitsbeschlüsse wurden in der Zwischenzeit gefasst: In einem Fall ging es zum Beispiel um die „Baugrundverbesserung vor der Spundwand im Bereich des Lagerhauses Holz Schweitzer am Innenhafen“. In einem anderen um die Umbenennung der städtischen Sportanlage an der Düsseldorfer Straße 590.

>> Kommunalwahl wirft Schatten voraus

Frank Albrecht wollte sich für die Kommunalwahl im September warmlaufen, doch seine Parteikollegen stellten den aktuellen Bezirksvertreter nicht für den Rat auf. Er wurde stattdessen FDP-Spitzenkandidat für die Bezirksvertretung Mitte.

Bei den Grünen wird es personelle Wechsel geben. Gisela Schnelle-Parker und Dirk Schönhagen treten nach drei bzw. zwei Legislaturperioden nicht mehr an. „Weil nicht nur Fraktions-, sondern auch Parteiveranstaltungen abgesagt wurden, ist anders als ursprünglich geplant, aktuell auch noch keine Liste aufgestellt worden“, so Dirk Schönhagen. Es gebe aber „motivierte und qualifizierte“ Interessenten.

Michael Dubielczyk, Ingrid Jost und Özden Ates sind die BV-Kandidaten für die Linken. Sie haben bereits ein umfangreiches Programm für den Wahlkampf für den Bezirk Mitte vorgelegt.

Die CDU stimmt dieser Tage über ihre Kandidaten ab und die SPD will am 9. Juni über ihr Personal in der Bezirksvertretung entscheiden. Auch Junges Duisburg entscheidet derzeit über die Kandidatenliste.