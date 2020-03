Duisburg-Rahm. So hatte sich die neue Leiterin des Kindergartens Guck doch in Rahm ihren Einstand nicht vorgestellt. Nach zwei Wochen wurden aus 40 zwei Kinder.

Ein neuer Job, neue Kollegen und viele neue Kinder, die Monika Sens in den ersten Wochen als Leiterin des Evangelischen Kindergartens „Guck doch“ in Rahm kennenlernen wollte. „Jetzt habe ich zwar viel Zeit mich ausgiebig mit meinen Kolleginnen auszutauschen und die Einrichtung zu begutachten, aber bis ich alle Kinder genau kenne, werden wohl noch einige Wochen vergehen.“ Denn auch der integrative Kindergarten betreut aufgrund des Coronavirus aktuell nur einen Jungen und ein Mädchen in der Notgruppe.

„Es ist ein wirklich komisches Gefühl, wenn ich so durch die Räume gehe“, sagt Monika Sens. „Es ist so ungewohnt ruhig.“ Erst am 1. März hat die 21-Jährige die Leitung des Kindergartens übernommen. Dennoch hat sie in der kurzen Zeit natürlich mitbekommen, wie der Alltag in Rahm mit 40 Kindern so aussieht. „Die beiden Kinder, die wir bis zum Ende der Osterferien alleine betreuen werden, finden es so alleine allerdings ganz toll hier. Sie können sofort das spielen, wozu sie gerade Lust haben“, sagt Monika Sens. „Die normal üblichen Wartezeiten an den Spielstationen fallen ja weg.“

Neuer Alltag für Erzieher und Kinder

Der Kindergarten „Guck doch“, der vom Evangelische Bildungswerk in Duisburg betrieben wird, hat seine Mitarbeiter am Wochenende bereits umfassend über die veränderten Arbeitsbedingungen vorbereitet und informiert. „Wir haben das Team schon so eingeteilt, wie es auch für die Mitarbeiterinnen am besten passt“, sagt Sens. „Noch bevor wir überhaupt wussten, wie viele Kinder in die Notbetreuung kommen. Es sind ja bei den Mitarbeiterinnen auch Mütter dabei, die die Betreuung ihrerseits organisieren mussten.“

Der neue Alltag im Kindergarten Am Böllert wird sich in den kommenden Tagen immer besser einspielen. „Wir haben mit den beiden Kindern einiges vor. Wenn das Wetter weiter mitspielt, sind wir viel draußen.“ Wie schnell sich die Kinder nach der Rückkehr zum normalen Betrieb wieder auf die anderen Kinder einlassen können, wird sich zeigen. Für Monika Sens steht aber schon eins fest: „Wenn wir das alles gemeistert haben, kann mich in meiner künftigen Berufslaufbahn sicher nichts mehr so schnell aus der Bahn werfen.“