Die Broschüre kann im Internet bestellt werden

5000 Broschüren aus der ersten Auflage vom August 2019 sind schon verkauft. Die neue Auflage des Ratgebers ist wieder bei der Gewerkschaft Verdi erschienen. Auf www.vorsorge.verdi.de kann man sie für 7,50 Euro plus Versand bestellen.

Ebenso können dort auch die Formulare für den eigenen Notfall-Ordner kostenlos heruntergeladen werden. Dirk R. Schuchardt freut sich über ein Feedback von Lesern der Broschüre. Kontakt: 0203-9309812 oder www.trauerredner-schuchardt.de.

Die SOS-Dose gibt es in einigen Apotheken in Huckingen zu kaufen. Unter www.notfalldose.de gibt es weitere Informationen. Auf Einladung des Bürgervereins Huckingen referiert Schuchardt am 17. September 2020 um 19 Uhr im Steinhof zum Thema.