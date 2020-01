Duisburg: Bandwettbewerb startet furios in die erste Runde

Es ist fühlt sich an wie nach Hause kommen. Zum mittlerweile dritten Mal sucht Omma Anne, das Maskottchen der Kultkneipe „Anne Tränke“ in Bissingheim, die Band, die des Pokals „Rock’n Rollator“ würdig ist. Am Samstag stieg der erste von drei Vorentscheiden, aus Termingründen diesmal nur mit zwei statt drei Bands. Die Musikfans im Duisburger Süden durften nicht nur selbst mitbestimmen, wer im Finale im April antritt, sondern erlebten auch zwei hervorragende Gesangsdarbietungen.

Duisburger Musikpreis „Rock’n Rollator“ besticht in der Vorrunde durch Gesang

Eigentlich muss „Anne Tränke“-Chef Michael Krebs die Regeln des Rock’n Rollators nicht mehr erklären. Er tut es trotzdem, kurz gesagt: Eine Jury bewertet die Auftritte der Bands, das Publikum nimmt per „Applaus-O-Meter“ Einfluss auf die Entscheidung. Den Anfang macht am Samstag die Band „Of Heroes and other Villains“ aus Krefeld. Gleich mit dem ersten Lied zeiget das Quintett, wo seine Stärke liegt, beim Gesang nämlich.

André „Shady“ Pascher ist auch ohne seine Stimme eine Erscheinung. Große und im besten Sinne raumfüllend steht er auf der Bühne, als hätte er nie etwas anderes gemacht. Seine vier Kollegen breiten ihm zuverlässig den harmonischen und rhythmischen Teppich aus, mehr als ein Mal klingt die Rhythmusgruppe wie „U2“. Star der Show ist aber ganz klar die Stimme von Pascher – und die lässt sich nur schwer in Worte fassen.

Band nimmt das Duisburger Publikum mit auf die Reise

Sanft, schnörkellos, nicht gepresst, aber trotzdem präsent. Das ist nur ein Versuch, den Gesang von „Shady“ Pascher zu beschreiben. Der oft gescholtene „Tanzmukkerhall“ wirkt bei Paschers Stimme Wunder, die Band verzichtet deswegen auch auf Experimente und lässt keine Zweifel. Der Star ist der Gesang.

Wenn mal ein Instrument solieren darf, ist es das Piano, gespielt von, natürlich, André Pascher. Was dabei aber nicht vergessen werden darf, ist das hervorragende Handwerk der restlichen Band. Nur weil die Rhythmusgruppe schlafwandlerisch sicher spielt, kann der Sänger seine Meisterleistung abliefern. Ohne Schnickschnack und mit viel Seele bleiben nur Peter Frankenfelds Worte, um „Of Heroes and other Villains“ zu beschreiben: Musik ist Trumpf.

Zweite Band setzt auch auf Gesang – und auf Reggae

Mit „ISSYfinest“ folgt auf die „Heroes“ aus Krefeld eine Weseler Band. Im Netz beschreibt sich die Gruppe als „Band um Sängerin Jutta Rautenberg“ – nicht ohne Grund. Ähnlich wie bei ihren Vorgängern stand auch bei den Weselern am Samstag der Gesang im Vordergrund. Allerdings setzt das Kollektiv eher auf Bluesrock und Reggae als auf Poprock, und vor allem auf viele Orgelsounds.

Die Band " Issy finest" mit Sängerin Jutta hatte musikalische Überraschungen mit dabei. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Außerdem hat bei „Issy“ auch die Band mehr Spielraum. In jedem Stück bringen die Musiker Soli unter, auch hier nimmt die Synthie-Orgel eine prominente Position ein. Beim Stück „Move“, von Jutta Rautenberg sehr charmant anmoderiert, kommen die Fans des 80er-Disco-Funks auf ihre Kosten – genauso wie die Fans musikalischer Überraschungen, hin und wieder mischt die Band auch harmonische Kniffe in ihre Stücke.

Das Rennen machen am Ende beide Bands und stehen im April im großen Finale um den Rock’n Rollator.