Duisburg: ETuS Bissingheim kürt virtuellen Vereinsmeister

Duisburg-Bissingheim. FIFA 20 auf der Playstation statt Kunstrasenplatz: Ein A-Jugend-Spieler ist der erste virtuelle Vereinsmeister beim ETuS Bissingheim.

Der Ball rollt wieder beim ETuS Bissingheim, jedenfalls virtuell: Um gegen den aufkommenden Corona-Blues in der fußballlosen Zeit anzukämpfen, hat der Verein die 1. FIFA-Vereinsmeisterschaft ausgerichtet. Die Teilnehmer spielten statt auf dem neuen Kunstrasenplatz mit der Playstation und dem Spiel FIFA 20.

26 Mitglieder meldeten sich zu ersten digitalen Vereinsmeisterschaft an, von den Bambinis (U 7) bis zu Spielern der Ersten Mannschaft. Beim Turnier kam ein bisschen EM-Fieber auf, berichten die Initiatoren Tom Jülke (17), Lukas Brunner (18) – beides Spieler der A-Jugend – und Tim Walter (23, 2. Herrenmannschaft). Gespielt wurde nämlich nach den offiziellen FIFA-Regeln: mit Gruppenphase, K.o.-Runde und Finale.

Auslosung per Livestream

Die Auslosung gab’s per Livestream auf der vereinseigenen Facebook-Seite. Und dann ging’s los: In sechs Gruppen galt: Jeder gegen jeden in Hin- und Rückspiel, die jeweils Besten qualifizierten sich fürs Achtelfinale. In einer Zwischenrunde der Drittplatzierten schafften es die Gruppenersten ebenfalls dort rein.

Ins Finale schafften es vier Spieler: Maurice Kremer aus der 2. Mannschaft errang den vierten Platz, Finn-Jaschke aus der D-Jugend den dritten Platz. Lukas Brunner (passives Mitglied) wurde Vizemeister. Erster ETuS-Bissingheim-FIFA-Vereinsmeister ist Eren Turhan aus der A-Jugend. Er sicherte sich damit einen Wanderpokal und den ETuS-Wimpel.

Die Siegerehrung gibt’s allerdings erst, wenn der Spielbetrieb nach Corona wieder uneingeschränkt läuft. Nach Auskunft des ETuS Bissingheim hat die Aktion bereits die ersten Nachahmer bei anderen Vereinen gefunden.

Der ETuS Bissingheim ist schon öfter durch ungewöhnliche Aktionen aufgefallen: 2018 holte der Verein den Original-FIFA-WM-Pokal nach Bissingheim – wenn auch nur für einen Tag, damit aber auch 20.000 Euro; der ETuS hatte eine bundesweite Cola-Aktion gewonnen und sich dafür gegen mehr als 16.000 Vereine in Deutschland durchgesetzt. Die 20.000 Euro flossen in den neuen Kunstrasenplatz, der im Sommer 2019 fertig wurde.