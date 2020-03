Der Einsatz von Horst Ambaum, Friedel Menzen und Ahmed Alkeder ist ungebrochen. Zusammen mit vielen ehrenamtlichen Helfern haben sie Anfang der Woche nun auch den zweiten Container mit Hilfsgütern für die Menschen in Syrien gepackt und auf den Weg geschickt. „Die Kirche Maria Himmelfahrt ist immer noch gut gefüllt“, sagt Horst Ambaum, ehemaliger Mitarbeiter der Caritas und Mitinitiator der Hilfsaktion für die Menschen in Syrien. „Wir wollen schnellstmöglich auch noch einen dritten Container verschicken. Dazu brauchen wir aber noch einige ehrenamtliche Helfer.“

Weitere 600 Kartons müssen gepackt werden

Wochentags zwischen 14 und 18 Uhr werden die abgegebenen Spenden in der ehemaligen Kirche Maria Himmelfahrt, Mündelheimer Straße 179, sortiert, in Kartons verpackt und beschriftet. „Wir freuen uns über jede Unterstützung. Egal wie lange“, sagt Horst Ambaum. In den kommenden zwei Wochen, das haben sich die Verantwortlichen vorgenommen, sollen die nächsten 600 Umzugskartons gepackt werden. „Kleidung und Schuhe in sämtlichen Größen sind noch reichlich vorhanden“, sagt Ambaum. „Wir nehmen nur noch Zelte, Schlafsäcke, Luftmatratzen und Rollstühle oder Rollatoren an.“ Noch unklar ist derzeit der Ankunftsort des zweiten Containers. „Aufgrund der politischen Lage werden wir in den nächsten Tagen klären, wo der Container ankommen wird. Das besprechen wir mit unserer Kontaktperson“, sagt Ambaum.

Toralf Schwinning von Rewe (links am Scheck) übergibt mit Horst Ambaum (Caritasmitarbeiter in Ruhestand) einen Scheck über 2000 Euro. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Neben den ehrenamtlichen Helfern brauchen die Organisatoren auch weiterhin finanzielle Unterstützung. Spendenkonto: Pfarrei St. Judas Thaddäus, Konto Nr. DE 89 3505 0000 0200 1914 19, Stichwort Syrienhilfe.