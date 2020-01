Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nächste Auflage im März

Der nächste Jugendgottesdienst von „GodCom“ findet am Freitag, 20. März, um 19 Uhr im Gemeindezentrum Huckingen, Angerhauser Straße 91, statt.

Das Thema im März wird ein „Diy – Do it yourself“ sein. Die Besucher sollen einen tiefen Einblick in die Gottesdienstgestaltung erhalten. „Sehr meta“, schmunzelt Pfarrer Samuel Dörr.

Mit dem Account „god.com_du“ hält die Gruppe ihre Fans auf Instagram auf dem Laufenden.