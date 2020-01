Neue Pächter wollen Leben in Duisburger Dorfkneipe bringen

Der „Ungelsheimer Treff“ war bei der Eröffnungsparty am Samstag gut besucht. So soll es nach den Vorstellungen von Natalie und Marc Schmitz auch in Zukunft sein. Seit Jahresbeginn sind die beiden Pächter der gemütlich wirkenden Gaststätte am Sandmüllersweg. Lang leer gestanden hat die einzige Kneipe in Ungelsheim nicht. Das war für Natalie Schmitz schon wichtig, ein längerer Leerstand bekommt Gastronomiebetrieben in der Regel nicht gut. „Wir wollten nahtlos hier weitermachen, das haben die Stammgäste honoriert“, erläutert die 44-Jährige.

Auch wenn am Wochenende erst offiziell eröffnet wurde, gingen bereits zum Jahreswechsel bei der Silvesterparty die ersten Biere über die Theke. Die neue Wirtin – Natalie Schmitz arbeitet seit ihrem 18. Lebensjahr in der Gastronomie – freut sich über den geglückten Start, mit dem sich endlich der Traum von einer eigenen Gastwirtschaft erfüllt hat. An Ideen mangelt es ihr nicht, aber: „Wir wollen hier nicht viel verändern, den Stammgästen bieten wir das gewohnte Umfeld.“

Neu ist eine „kleine“ Speisekarte

Ein bisschen Leben will Schmitz aber „in die Bude“ bringen. Das könnte anhand von Motto-Partys oder Karaoke-Abende geschehen. Ein Termin steht bereits fest. Am 18. Januar (18 Uhr) gibt es im „Treff“ ein Knobelturnier mit Preisen.

Süd Die Öffnungszeiten des Ungelsheimer Treffs Die Öffnungszeiten des Ungelsheimer Treffs: Montag, Dienstag 17 - 22 Uhr, Mittwoch: Ruhetag, Donnerstag 17 - 22 Uhr, Freitag - Samstag 17 - 1 Uhr, Sonntag: 17 - 22 Uhr Am Samstag und Sonntag gibt es in der Zeit von 10.30 bis 13 Uhr einen Frühschoppen

Eine Änderung wird es auf jeden Fall geben. Neu eingeführt wird eine „kleine Speisekarte“, zuvor gab es in der Gaststätte so ein Angebot nicht. Die Küche ist das Metier von Ehemann Marc. Und so klein ist die Karte gar nicht, wie Marc Schmitz erläuterte: „Wir bieten diverse Schnitzelgerichte an, Currywurst, Backofenkartoffeln, Calamares und Kartoffelsuppe in drei Varianten. Mittelfristig wollen wir auch einen Mittagstisch mit preiswerter Hausmannskost anbieten.“

Stammgast Klaus Schütte freut sich, dass es mit der „Dorfkneipe“ weitergeht: „Das ist für Ungelsheim sehr wichtig, hier trifft man sich, tauscht sich aus, das ist einfach gut für den sozialen Zusammenhalt.“