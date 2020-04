Spenden bitte wasserfest verpacken

Wer etwas spenden möchte, ist herzlich willkommen. Geeignet sind Sachen, die etwas länger haltbar sind. Und weil nicht sicher ist, wie das Wetter wird, sollten Lebensmittel, Hygieneartikel oder Spielzeug wasserfest verpackt sein. „Grundsätzlich ist alles willkommen, was Leute gebrauchen können“, so Lina Wirth. Nur Alkohol oder andere Sachen, die vielleicht in falsche Hände gelangen können, sollten nicht dazugestellt werden.

Kontrolliert wird übrigens nicht, wer wie viel nimmt. Die Helfer appellieren an alle, auch für die anderen noch etwas übrig zu lassen.