Von Trockenbiotop bis Stahlwerk: Mit der VHS durch den Süden

Das neue Programm der Volkshochschule Duisburg beinhaltet auch im Duisburger Süden wieder viele Kursangebote. Zum Themenschwerpunkt Gesellschaft und Natur gibt es viele Exkursionen. Zudem bietet HKM erneut eine Führung an. Diese Exkursionen vom Trockenbiotop bis zum Stahlwerk stehen an:

Waldgang zur Frühling-Tag und-Nacht-Gleiche

Wenn Tag und Nacht gleich lang sind, beginnt die Natur ihren neuen Wachstumskreislauf. Das wiederkehrende Licht und das erneute Blühen waren früher Anlass für große Feste. Ein Thema ist auch die Birke, die als erster Baum ihre Blätter zeigt. Ein Schwerpunkt sind außerdem die verschiedenen Frühjahrsblüher. Teilnehmer sollten festes Schuhwerk tragen. Treffpunkt ist Samstag, 21. März, 18 bis 20.15 Uhr, Schützenplatz, Saarner Straße/Ecke Fichtenstraße in Großenbaum. Der Schützenplatz ist auch Treffpunkt für die nächsten Waldgänge:

Waldgang zum Maifest

Noch heute ist der 1. Mai, genauso wie bei unseren Vorfahren, ein besonderer Frühlingsfeiertag. Nach altem Brauch wird bei diesem Waldgang eine Mai-Birke mit Glückstüchern, Holzplättchen mit Lichtsymbolen und anderen Naturmaterialien geschmückt. Unter diesem Baum empfing man im frühen Christentum den göttlichen Segen. Auf dem Weg lernen die Teilnehmer des Waldgangs Mai-Kräuter und Baumarten, die im Mai frisch ausschlagen, kennen. Der Waldgang findet am 1. Mai, 15 bis 17.30 Uhr statt.

Auf der Spur der Frühlingskräuter im Großenbaumer Wald

Bei diesem Waldgang geht es um die Frühjahrsblüher wie zum Beispiel Gundermann, Knoblauchrauke und Löwenzahn. Es gibt Tipps zur Verarbeitung und Anwendung dieser Kräuter zum Salat, als Kräutersalz oder Creme. Bitte einen Baumwollbeutel mitbringen. Treffpunkt ist am Sonntag, 29. März, 15 bis 17.30 Uhr.

Die Kraft der Blattknospen

Bei diesem Waldgang geht es um die Knospen von Bäumen und Sträuchern, wie Ahorn, Buche und Brombeere. Alle sind essbar und gut für die Gesundheit. Es gibt Infos zur Gemmotherapie und für die Zubereitung zu Salaten. Der Waldgang beginnt am Sonntag, 17. Mai, um 15 Uhr.

Waldgang zur Sommersonnenwende

Die Kraft der Sonne und die Tageshelligkeit erreichen vom 20. bis zum 27. Juni ihren Höhepunkt. In diese Zeit fallen viele alte Feste (Johannistag, Siebenschläfer). Gebührend gefeiert wurde zu diesen Feiertagen die höchste Sonnenheilkraft der Kräuter. Auf einem Waldgang begegnen die Teilnehmer dem Giersch, dem blühenden Holunder, Fingerhut und Geißblatt und sammeln nach altem Brauch ein Sonnenwend-Kräutersäckchen zum Trocknen. Treffpunkt am Sonntag, 21. Juni, 17.30 bis 20 Uhr.

Werksführung bei HKM in Duisburg

Wann sieht man schon mal ein Stahlwerk aus der Nähe? Die VHS-Exkursion zu den Hüttenwerken Krupp Mannesmann (HKM) in Duisburg macht’s möglich. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Nach einem Einführungsvortrag schließt die Besichtigung der Werksanlagen an (Kokerei, Sinteranlage, Hochofen, Stahlwerk sind möglich). Innerhalb des Werksgeländes ist das Fotografieren grundsätzlich nicht erlaubt, und es besteht ein Rauchverbot. Teilnehmer müssen mindestens 16 Jahre alt sein. Bei der Besichtigung bitte lange Hosen sowie stabile, geschlossene Schuhe tragen. Schwangere Frauen und Teilnehmende mit einem Herzschrittmacher können nicht teilnehmen. Eine vorherige Anmeldung bei der VHS ist erforderlich. Geplanter Termin ist Mittwoch, 29. April. 14 bis 17 Uhr.

Naturschutz und Erholung an der Sechs-Seen-Platte

Die Sechs-Seen-Platte ist ein bedeutendes Naherholungsgebiet, das Besucher auch aus der Region anzieht. Neben den für die Erholung freigegebenen Seen ist der Haubachsee als sechster See für die Natur reserviert. Bei dieser Exkursion wird gezeigt, wie sich Naherholung und Naturschutz in diesem Gebiet verbinden lassen. Die Teilnehmer lernen einige interessante Tier- und Pflanzenarten kennen. Randolph Kricke, der Leiter der Unteren Naturschutzbehörde Duisburg, führt die Teilnehmer am Samstag, 6. Juni, zwischen 14 und 16 Uhr vom Wanderparkplatz am Strohweg, Südostufer des Masurensees, durch das Naherholungsgebiet. Die Wanderung ist kostenfrei.

Vom Leben auf dem Schotter: Trockenbiotope in Wedau

Bahnareale und ihre Begleitflächen bieten spezialisierten Pflanzen- und Tierarten Lebensraum. Pflanzen auf Schotter und Sand müssen mit wenig Wasser und Nährstoffen auskommen, darunter das gold leuchtende Silber-Fingerkraut und manche Neubürger. Eine Biologin führt die Teilnehmer am Samstag, 4. Juli, durch das Areal. Los geht es um 14 Uhr. Treffpunkt ist die Wedauer Straße/Ecke Masurenallee.

Der Fliegerberg: Veränderung des Waldes durch Trockenheit und Stürme

Nach Unterquerung der Autobahnbrücke A3 steigen die Teilnehmer zum Fliegerberg auf und genießen auf dem Gipfel den Ausblick auf das Zentrum von Duisburg. Danach geht es auf ökologische Spurensuche Richtung Mülheim. Ein Naturexperte beobachtet mit den Teilnehmern die Auswirkungen anhaltender Trockenheit und Stürme auf die Vegetation und erkundet mit ihnen die Entwicklung eines Vorwaldes. Termin ist Samstag, 15. August, 14 bis 16 Uhr. Treffpunkt ist an der Berglehne/Ecke Märchenweg.

Süd Anmeldungzu den Kursen Genauere Informationen über die Kurse, die Teilnahmebedingungen und die Preise gibt es im Internet auf der Seite vhs-duisburg.de oder unter 0203/283-2616. In den nächsten Tagen gibt es noch einen Überblick über weitere Kurse der VHS im Duisburger Süden.

Achtsamkeit in der Natur

Achtsamkeit in der Natur bedeutet, in den bewussten Kontakt mit der Natur zu gehen und sich mit ihr und dem, was sie beim Menschen auslöst, zu beschäftigen. Die Haltung der Achtsamkeit hilft dabei, im Augenblick zu sein und die Natur in Ruhe zu betrachten. Nach einer kurzen Einführung in das Thema geht die Kursleiterin mit den Teilnehmern in den Wald und probiert mit ihnen verschiedene Übungen aus. Treffpunkt am Samstag, 9. Mai, 10 bis 12.15 Uhr, ist am Parkplatz vor dem Hundesportverein Wedau, Masurenallee 420.

Gesprächskreis für Frauen

In diesen Gesprächskreisen werden aktuelle, soziale, kulturelle und geschichtliche Themen diskutiert. Diese werden vorher gemeinsam festgelegt und je nach Wunsch durch andere Themen ergänzt. Ingrid Jost leitet den Gesprächskreis im Seniorenzentrum Altenbrucher Damm in Buchholz, jeweils dienstags (13 mal), 9 bis 11.30 Uhr. Beginn ist am 4. Februar.