Duisburg. Ein Duisburger hat auf seinem Balkon mit einer Schreckschusspistole geschossen. Er fühlte sich von einem Telefongespräch auf der Straße gestört.

Telefonat störte ihn: Duisburger zückt Schreckschusspistole

Ein 26 Jahre alter Mann hat am Dienstagabend in Duisburg-Walsum auf seinem Balkon mit einer Schreckschusspistole geschossen. Der Grund: Der Mann fühlte sich offenbar von lauten Handygesprächen auf der Straße gestört.

Laut Polizei zückte der Mann gegen 23.15 Uhr auf seinem Balkon an der Friedrich-Ebert-Straße die Schreckschusspistole und schoss in die Luft. Ein 22-Jähriger, der vor dem Balkon auf der Straße telefoniert hatte, rief daraufhin die Polizei und gab den Beamten auch den Hinweis, dass der Schütze nach dem Schuss in einem Transporter weggefahren sei.

Duisburg: Polizei findet Schützen in seiner Wohnung

Diese Angabe stellte sich nach der Kontrolle des Transporters als falsch heraus. Polizisten fanden den 26-Jährigen in seiner Wohnung. Sie stellten ihn zur Rede und nahmen ihm die Waffe ab. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Bedrohung ermittelt.