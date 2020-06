Die Straßenbahn der Linie 903 erfasste die Frau in Duisburg-Wanheimerort.

Unfall Tödlicher Unfall: Straßenbahn erfasst 81-Jährige in Duisburg

Duisburg. Eine 81-Jährige ist in Duisburg nach einem Zusammenprall mit der 903 im Krankenhaus gestorben. Frau überquerte vor Haltestelle die Schienen.

Eine 81-Jährige ist in Duisburg-Wanheimerort am Montag von einer Straßenbahn erfasst worden und gestorben.

Laut Polizei überquerte die Seniorin gegen 16 Uhr kurz vor der Haltestelle Rheintörchenstraße die Schienen. Der 27 Jahre alte Fahrer der Straßenbahn 903 versuchte einen Zusammenprall noch mit einer Notbremsung zu verhindern – ohne Erfolg. Die Bahn war von Hochfeld in Richtung Hüttenheim unterwegs.

Unfall in Duisburg: 81-Jährige stirbt trotz Not-OP

Rettungskräfte brachten die 81-Jährige in ein Krankenhaus. Dort wurde sie sofort notoperiert. Die Frau starb jedoch am Dienstagmorgen an den Folgen des Zusammenpralls.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Duisburg. Den Duisburg-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Um die Ursache für den tödlichen Unfall zu klären, hat das Verkehrskommissariat 22 die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 0203 280 0 zu melden.