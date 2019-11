Alt-OB Josef Krings Trauerfeier für Krings am 23. November in der Salvatorkirche

Duisburg. Die Stadt richtet die Trauerfeier für Josef Krings am Samstag, 23. November aus. Die Beisetzung soll im engsten Familienkreis stattfinden.

Die Stadt richtet die offizielle Trauerfeier für den langjährigen Oberbürgermeister Josef Krings (SPD) am Samstag, 23. November, um 15 Uhr in der Salvatorkirche aus. Das hat die Pressestelle der Stadtverwaltung am Dienstag mitgeteilt.

Die Beisetzung findet dagegen im engsten Familienkreis statt.

Die Stadt hat im Foyer des Rathauses am Burgplatz 19 ein Kondolenzbuch ausgelegt, in das sich Bürger täglich von 8 bis 18 Uhr eintragen können. Außerdem hat Oberbürgermeister Sören Link Trauerbeflaggung an städtischen Gebäuden in der Innenstadt angeordnet.

Am Sonntagabend war bekannt geworden, dass Alt-Oberbürgermeister Josef Krings (SPD) im Alter von 93 Jahren verstorben ist. Krings war von 1975 bis 1997 ehrenamtlicher Oberbürgermeister und ist Ehrenbürger der Stadt.

