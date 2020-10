Trickbetrüger schlagen vermehrt zu – Polizei Duisburg warnt

Duisburg. Trickbetrüger setzen in Duisburg wieder vermehrt Senioren am Telefon unter Druck. Die Polizei warnt deshalb vor der Gefahr.

Sie setzen Senioren mit ihren Anrufen unter Druck und ergaunern zum Teil fünfstellige Summen: Trickbetrüger. Seit Anfang Oktober haben die Ermittler der Duisburger Polizei wieder vermehrt Straftaten zum Nachteil von älteren Menschen verzeichnet.

So haben am Dienstag Trickbetrüger einen 85-Jährigen in Bissingheim am Telefon massiv unter Druck gesetzt. Gegen 15 Uhr gab der Anrufer vor, der Sohn des Seniors zu sein, im Krankenhaus zu liegen und für eine Behandlung einen fünfstelligen Betrag zu benötigen. Am Telefon stöhnte der falsche Sohn wegen der angeblichen Schmerzen.

Trickbetrüger ergaunern hohe Summe an Bargeld

Der Senior schaltete, wollte den Fall überprüfen, doch die Täter ließen mit Worten nicht locker. Er solle das Geld in einen Beutel legen, den ein Fahrer des Doktors abholen würde. So geschah es: In einem Schuhkarton übergab der Senior den Dieben eine hohe Summe Bargeld. Wenig später kam heraus, dass es dem Sohn gut geht und er nicht der Anrufer war. Jetzt ermittelt die Kripo.

In einem weiteren Fall vom vergangenen Donnerstag, 15. Oktober, gab sich ein Trickdieb am Telefon als Mitarbeiter eines Kreditinstitutes aus. Er erklärte dem 84-Jährigen am anderen Ende der Leitung, dass Unbekannte von seinem Konto Geld abheben wollten. Weil das nicht klappte, käme die Polizei zu seiner Wohnung an der Viktoriastraße und würde die Sicherheit vor Ort überprüfen.

Polizei Duisburg warnt vor Trickbetrügern

Das Codewort laute: Weißer Schwan. Wenig später klingelte ein falscher Beamter, überprüfte die Wertgegenstände und nahm Bargeld an sich. Der Tatverdächtige soll zwischen 25 bis 30 Jahre alt und etwa 1,90 Meter groß sein. Er hat eine schmale Statur, dunkle kurze Haare und war zur Tatzeit dunkel gekleidet. Die Kripo bittet unter der Rufnummer 0203 2800 um Hinweise.

Die Duisburger Polizei warnt vor Trickbetrügern und bittet insbesondere ältere Menschen, vorsichtig zu sein. Bei zweifelhaften Telefonaten, die häufig auch am späten Abend oder in der Nacht erfolgen, ist Auflegen eine sichere Methode. Wer unsicher ist, sollte um Hilfe bitten, zum Beispiel bei Verwandten oder der Polizei. Ordnungshüter selbst sammeln niemals Wertgegenstände ein oder verwahren sie im Auftrag der Bevölkerung.