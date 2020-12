Trickbetrüger schlagen zweimal zu – Polizei Duisburg warnt

Duisburg. Trickbetrügern haben in Duisburg ihr Unwesen getrieben. Zweimal schlugen Täter zu. Beamte warnen vor neuer Masche mit Corona-Impfstoff.

Die Duisburger Polizei warnt vor Trickbetrügern, die in Duisburg ihr Unwesen treiben. Am Dienstagmorgen hatte es ein Unbekannter an der Kaiser-Friedrich-Straße in Röttgersbach auf eine 68-jährige Seniorin abgesehen. Als falscher Mitarbeiter der Wasserwerke hat er gegen 10 Uhr vor ihrer Türe gestanden. Sie solle das Wasser einmal aufdrehen, so seine Anweisung. In dieser Zeit hat er unbemerkt Schubladen durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde nichts gestohlen.

In einem zweiten Fall haben drei Frauen am Montag an der Eisenstraße in Hochemmerich an der Türe einer 87-Jährigen geklingelt. Gegen 14.15 Uhr fragten sie, ob sie die Toilette nutzen dürfen. Während eine der Frauen im Bad war, sahen sich die anderen beiden in der Wohnung um und stahlen eine Geldkassette. Als die Seniorin am Dienstag ihrer 19-jährigen Enkelin davon berichtete, nahm sie Kontakt zur Polizei auf.

Trickbetrüger: Neue Masche um Corona-Impfstoff

Diese beiden Fälle von Trickbetrug nimmt die Polizei Duisburg zum Anlass, vor neuen Trickbetrügereien mit dem Corona-Impfstoff zu warnen. Ein Fall aus Bonn ist glücklicherweise gut ausgegangen. Einer 64-Jährigen hatten Betrüger am Telefon den Corona-Impfstoff für 6000 Euro angeboten. Die Frau ging nicht auf das Angebot ein und verständigte die Polizei.

[Damit sie keine Nachrichten aus Duisburg verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter]