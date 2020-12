Überfall auf Trinkhalle in Duisburg: Mitarbeiterin gefesselt

Duisburg. Zwei Unbekannte haben in Duisburg-Rheinhausen eine Trinkhalle überfallen. Mit einer Schusswaffe bedrohten sie die Mitarbeiterin.

Zwei bewaffnete Räuber haben am Montagabend an der Herderstraße in Rheinhausen-Mitte eine Trinkhalle überfallen. Gegen 21 Uhr bedrohten die Unbekannten eine Mitarbeiterin mit Schusswaffen und drängten sie von der Tür in den Warenraum.

Nachdem sich die Täter Geld aus der Kasse genommen hatten, fesselten sie die 56-Jährige mit Klebeband, klebten ihr den Mund zu und flüchteten. Die Frau konnte sich selber befreien und die Polizei alarmieren.

Raubüberfall auf Trinkhalle in Duisburg: Polizei sucht Zeugen

Die Kripo sucht Zeugen, die zur Tatzeit zwei verdächtige Männer gesehen haben: Die Unbekannten sollen ihre Gesichter mit schwarzen Mund-Nase-Bedeckungen verdeckt und schwarze Jacken mit Kapuzen über den Kopf getragen haben. Dazu trugen sie blaue Jeans, informiert die Polizei. Der Kleinere wird auf etwa 1,65 Meter und der Größere auf 1,75 Meter geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0203 2800 entgegen.