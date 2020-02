Nach Unfall auf der A42: Autobahn wieder frei gegeben

Duisburg. Die A42 Dortmund Richtung Kamp-Lintfort war nach einem Unfall zwischen Duisburg-Beeck und Duisburg-Baerl gesperrt. Die Fahrbahn ist wieder frei.

Nach einem Unfall auf der A42 Dortmund sind die Fahrbahnen wieder frei gegeben. Die A42 war am Mittwochmorgen in Richtung Kamp-Lintfort zwischen Duisburg-Beeck und Duisburg-Baerl gesperrt. Grund dafür war ein Unfall, an dem zwei Pkw beteiligt waren.

Laut Angaben der Autobahnpolizei ist in den frühen Morgenstunden ein Fahrzeug aus noch unbekannten Gründen auf der linken Fahrbahn nach links abgekommen und in die Leitplanke gefahren. Dabei ist ein zweiter Pkw dem vorausfahrenden Auto aufgefahren. Angaben zur Anzahl der Verletzten kann die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geben.

Der Verkehr staute sich gegen 7 Uhr auf vier Kilometer. Die Autobahn ist seit 7.39 Uhr wieder freigegeben.