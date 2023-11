Unfall im Kreuz Kaiserberg: A40 bei Duisburg gesperrt

Duisburg Die A40 ist derzeit in Höhe des Kreuzes Duisburg-Kaiserberg nach zwei Unfällen in Richtung Essen gesperrt. Drei Pkw und ein Lkw waren kollidiert.

Gleich zweimal innerhalb kurzer Zeit hat es auf der A40 bei Duisburg geknallt: Während es bei einem ersten Unfall gegen 18.15 Uhr am Donnerstagabend bei einem Sachschaden blieb, verlief der zweite Crash schwerer. Laut Angaben der Autobahnpolizei waren drei Pkw und ein Lkw kollidiert. In einem Zusammenhang stehen die beiden Unfälle offenbar nicht.

Die Autobahn ist derzeit in Höhe des Kreuzes Kaiserberg in Richtung Essen gesperrt. Der Verkehr wird auf die A3 in Richtung Norden oder Süden abgeleitet. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Bei dem zweiten Unfall nach sind vier Menschen erstem Anschein nach leicht verletzt worden. Drei wurden sicherheitshalber in Krankenhäuser gebracht. (sk)

