Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unser Autor

Unser Autor Marius Fuhrmann ist 26 Jahre alt und lebt seit fünf Jahren in Duisburg-Neudorf.

Von 2014 bis 2018 hat er an der Uni Duisburg-Essen Politikwissenschaft studiert, nun schreibt er als freier Mitarbeiter für die Lokalredaktion Duisburg und einige andere Medien.

Sein Herz schlägt noch immer fürs Rheinland und den Karneval: In Troisdorf (bei Köln) geboren, in der Nachbarstadt Lohmar zur Schule gegangen, ist die fünfte Jahreszeit für ihn die Schönste des Jahres. Karneval hat er in Duisburg aber noch nie gefeiert.