Prof. Dr. Carlo Aul (l.) baute am Helios Klinikum Duisburg die größte außeruniversitäre Onkologie in NRW auf. Zum 1. Januar übergibt er die Chefarztposition an PD Dr. Götz Ulrich Grigoleit (m.), den Klinikgeschäftsführer Birger Meßthaler (r.) vom Uniklinikum Würzburg abwerben konnte.

Duisburg. Mit Prof. Carlo Aul geht der langjährige Chef der Onkologie der Helios Kliniken Duisburg. Die bauen das Angebot mit Schwerpunkt Blutkrebs aus.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unter neuer Führung: Helios-Onkologie baut Angebot aus

Führungswechsel in der Onkologie des Helios Klinikums Duisburg: Zum 1. Januar erhält das St. Johannes-Krankenhaus in Hamborn mit Priv.-Doz. Dr. Götz Ulrich Grigoleit einen neuen Chefarzt. Er kommt von der Uniklinik Würzburg und übernimmt den Fachbereich von Prof. Dr. Carlo Aul – der renommierte Onkologe tritt in den Ruhestand.

„In der Abteilung für Onkologie und Hämatologie wird bereits herausragende Medizin angeboten“, würdigt Grigoleit das Werk von Prof. Aul, der den Fachbereich in fast 20 Jahren zur größten Onkologie außerhalb der Unikliniken in NRW entwickelte. Die Klinik bietet nahezu das gesamt Spektrum in der Diagnostik und Therapie onkologischer Erkrankungen mit einem besonderen Schwerpunkt im Bereich des Blutkrebses.

Helios-Onkologie: Alle Therapieeinrichtungen unter einem Dach

Um Erkrankungen wie die Leukämie optimal zu versorgen, wurde ein eigenes Speziallabor für molekulare Diagnostik und Stammzellgewinnung eingerichtet. So können Patienten bei der sogenannten „autologen Stammzelltransplantation“ körpereigene Stammzellen entnommen, aufbereitet und nach einer Hochdosis-Chemotherapie wieder zugeführt werden, um das geschädigte blutbildende System neu zu etablieren.

Dr. Grigoleit plant den Aufbau einer zusätzlichen Therapieeinheit, bei der Spender und Empfänger der Stammzellen unterschiedliche Personen sind. Für diesen Bereich hat der 49-jährige Facharzt für Innere Medizin, Hämatologie und internistische Onkologie, der seit 2012 als Leiter der Stammzelltransplantation in Würzburg tätig war, bereits zum 1. Oktober 2019 die Chefarztposition übernommen. „Ich freue mich, dass wir Patienten, die an akuter Leukämie oder anderen Erkrankungen des blutbildenden Systems leiden, eine exzellente heimatnahe Therapie anbieten können“, erklärt Birger Meßthaler. Fortan, so der Klinik-Geschäftsführer, verfüge die Hämatoonkologische Abteilung über alle Therapieoptionen, von der Diagnostik bis hin zu den modernen Transplantationsverfahren und immuntherapeutischen Ansätzen.

Behutsamer Übergang im Interesse der Patienten

Ab dem 1. Januar soll Dr. Grigoleit auch die Chefarztposition der gesamten Abteilung von Prof. Aul übernehmen. Dies ermöglicht einen behutsamen Übergang – im Interesse des Teams, vor allem aber auch aus Rücksicht auf die Patienten, die während der häufig langwierigen Therapie ein enges Verhältnis zu ihrem Arzt aufbauen und den künftigen Chefarzt so bereits kennenlernen können. „Mir liegt es am Herzen, die bestehenden hohen Qualitätsstandards der Abteilung weiter aufrecht zu erhalten. Darüber hinaus möchte ich die Lebensqualität, insbesondere von Patienten mit Organtumoren, durch eine ganzheitliche Betreuung unter stärkerer Einbeziehung psychoonkologischer und palliativmedizinischer Therapien noch weiter verbessern“, erklärt Dr. Grigoleit.