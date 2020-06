In Duisburg-Obermeiderich hielten Polizisten den Seat an.

Drogendealer Verkehrskontrolle in Duisburg: Polizei findet Drogen in Seat

Duisburg. Bei einer Verkehrskontrolle in Duisburg ist die Polizei auf zwei Drogendealer gestoßen. In ihrem Seat war jede Menge Rauschgift versteckt.

In einem Seat haben Polizisten am Samstagabend in Obermeiderich jede Menge Drogen entdeckt. Gegen zwei mutmaßliche Drogendealer wird nun ermittelt.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stoppten die Beamten das Auto mit den zwei Insassen gegen 21 Uhr. Nachdem der Fahrer erzählte, dass er vor einigen Tagen zuletzt Betäubungsmittel genommen hätte, durchsuchten die Polizisten den Wagen – und wurden fündig: Beim 41 Jahre alten Fahrer fanden sie ein Tütchen mit Drogen. Im Kofferraum, hinter dem Fahrersitz und auch im Fußraum des 29 Jahre alten Beifahrers stießen sie unter anderem auf knapp 200 Gramm Amphetamin, zwei Joints und ein Glas voll Marihuana.

Haftrichter erlässt Untersuchungshaft gegen mutmaßliche Drogendealer

Ein Haftrichter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft gegen die beiden Männer Untersuchungshaftbefehle wegen des Verdachts des illegalen Handels in nicht geringer Menge von Betäubungsmitteln.

Dem Seat-Fahrer droht aber noch weiterer Ärger: Einen gültigen Führerschein besitzt er nämlich nicht.