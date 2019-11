Vernissage beginnt am Freitag um 19 Uhr

bis zum 22. Dezember..Die Jahresausstellung GanzFrei8 des Kunstvereins Duisburg startet am Freitag, 22. November, um 19 Uhr in den Räumen am Weidenweg 10.

Zu sehen ist sie noch Öffnungszeiten: Fr. und Sa., 17-20 Uhr; So.: 14-18 Uhr sowie nach Vereinbarung unter: 0203 718 78 41.

Der Duisburger Kunstverein versteht sich als künstlerisches Labor. Er finanziert sich aus Mitgliederbeiträgen und wird durch ein eigeninitiatives, ehrenamtliches Engagement getragen. Infos: www.kunstverein-duisburg.de