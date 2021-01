In Duisburg-Rheinhausen wurden bei einem Unfall vier Personen verletzt.

Unfall Vier Verletzte nach einem Unfall in Duisburg-Rheinhausen

Duisburg In Duisburg-Rheinhausen wurden am Freitagabend vier Personen bei einem Unfall verletzt. Eine Fahrerin (19) hatte sich beim Abbiegen verschätzt.

Bei einem Unfall in Duisburg-Rheinhausen wurden am Freitagabend vier Personen verletzt. Die Polizei berichtet, dass gegen 22 Uhr zwei Fahrzeuge im Kreuzungsbereich Schwarzenberger Straße/In den Peschen zwei Autos kollidierten.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 19-jährige Fahrerin von der Schwarzenberger Straße nach links in die Neue Krefelder Straße abbiegen. Dabei habe sie die Geschwindigkeit und Entfernung eines entgegenkommenden BMW falsch eingeschätzt, so dass es zur Kollision kam. Drei Insassen wurden ins Krankenhaus gebracht, konnten nach ambulanter Behandlung aber wieder entlassen werden, eine vierte Person begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung.

Beide Fahrzeuge gelten als Totalschaden, der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

