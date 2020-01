Die Vinci-Stiftung unterstützt neun soziale Projekte in Duisburg, die Träger präsentierten ihre Arbeit bei einem Empfang im Rathaus.

Duisburg. Mit rund 113.000 Euro und dem Engagement von Paten unterstützt die Vinci-Stiftung neun soziale Einrichtungen und Projekte in Duisburg.

Vinci-Stiftung unterstützt in Duisburg neun soziale Projekte

Neun soziale Einrichtungen in den ausgewählten Stadtvierteln Hochheide und Meiderich / Beeck unterstützt die VINCI-Stiftung mit insgesamt 113.160 Euro. Oberbürgermeister Sören Link erhielt am Mittwoch von den Projektträger und -paten den symbolischen Fördermittel-Scheck von Nathalie Vogt, Geschäftsführerin der VINCI-Stiftung.

Die VINCI-Stiftung fördert bundesweit Projekte, die sich der Aus- und Weiterbildung sowie der Wiedereingliederung sozialer Randgruppen widmen. Sie gehört zur Vinci-Gruppe (Frankreich) einem der weltweit führenden Konzerne für Bau und Infrastrukturkonzessionen, und unterstützt das bürgerliche Engagement der Konzernmitarbeiter, die sich als Paten in den Projekten einbringen.

Verbesserung des sozialen Miteinanders in den Stadtteilen

„Unter dem Motto ‚Handeln, damit jeder Mensch seinen Platz in der Gesellschaft findet‘ können wir mit dem Förderprogramm ‚Solidarische Stadt‘ Einrichtungen gezielt finanzieren, weiterentwickeln, und somit den sozialen Zusammenhalt fördern“, erklärte Nathalie Vogt. Unterstützt werden Grafschafter Diakonie (Diakonisches Werk Kirchenkreis Moers), Arbeitskreis Kinder und Jugend Homberg /Ruhrort /Baerl, AWO Ortsverein Homberg, DRK Nordrhein gGmbH, Livingroom - help youth grow, Kulturbunker Bruckhausen, Jungs e.V., Pro Hagenshof und Frauenwürde Duisburg, sowie die Beratungsstelle Haus im Hof.

„Die Patenschaften für die neun Projekte zeigen einmal mehr, welche große Bedeutung die Verbindung von professioneller sozialer Arbeit mit ehrenamtlichem Engagement in unserer Region hat. Im Namen aller Projekte und vor allem im Namen der Menschen, die dort unterstützt werden, danke ich Ihnen herzlich“, so Oberbürgermeister Sören Link. Auch Sozialdezernent Thomas Krützberg begrüßt die Förderung: „Ich freue mich, dass die VINCI-Stiftung diese neun Projekte unterstützt und damit zu einer Verbesserung des sozialen Miteinanders in den Stadtteilen beigetragen werden kann.“