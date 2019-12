Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

VKM freut sich über die Bewerbung von Männern

Die Unterrichtsbegleitung ist eine Frauendomäne. Etwa 90 Prozent der Integrationshelfer sind weiblich, schätzt Fachbereichsleiterin Martina Büchner. Sie freut sich deshalb ausdrücklich auch über die Bewerbung von Männern.

Wer sich für die Aufgabe interessiert, kann sich mit dem VKM in Verbindung setzen. Anfragen per Telefon unter 0203/488 949 70, per E-Mail: info@vkm-duisburg.de, oder schriftlich an den VKM, Neuenhofstr. 61, 47055 Duisburg.