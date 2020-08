Wahlen in Duisburg: Beeinflusst Corona Ihre Stimmabgabe?

Duisburg. Beteiligen Sie sich an unserer Leserbefragung: Beeinflusst Corona Ihr Abstimmungsverhalten bei den Kommunalwahlen in Duisburg am 13. September?

Der Urnengang bei den Kommunalwahlen am Sonntag, 13. September, wird wegen der Corona-Pandemie eine besondere Abstimmung. Haben das Virus und die Infektionsschutzmaßnahmen Auswirkungen auf die Wahlbeteiligung?

Wahlbeteiligung in Duisburg 2014 auf historischem Tiefststand

Bei den vorigen Kommunwahlen am 25. Mai 2014 lag die Wahlbeteiligung in Duisburg bei mageren 40,4 Prozent. (NRW-weit: 50,0 %), was einem historischen Tiefststand entsprach (2009: 45,7 Prozent in Duisburg; NRW-weit: 51,9 %). Dabei waren die Wählerinnen und Wähler am 25. Mai 2014 auch zur Europawahl aufgerufen. Auf kommunaler Ebene stimmten sie damals über die Besetzung von Stadtrat und Bezirksvertretungen ab, der Oberbürgermeister jedoch stand nicht zur Wahl – am 13. September ebenfalls nicht. Denn OB Sören Link (SPD) ist bis 2025 gewählt, da er sich 2017 am Tag der Bundestagswahl vorzeitig dem Votum der Duisburger stellte (und mit 56,88 % siegte).

