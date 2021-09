Wanheimerort: Gebag saniert zwei große Mehrfamilienhäuser

Es ist ein Millionenprojekt: Zwei achtstöckige Mehrfamilienhäuser in Duisburg-Wanheimerort lässt die städtische Wohnungsgesellschaft Gebag derzeit modernisieren.

Wanheimerort. Das städtische Wohnungsbauunternehmen Gebag saniert in Duisburg-Wanheimerort zwei Hochhäuser mit 64 Wohnungen. Das plant die Stadttochter dort.

Das städtische Wohnungsbauunternehmen Gebag modernisiert in Duisburg-Wanheimerort zwei Mehrfamilienhäuser aus den 1950er-Jahren. Seit Mai laufen bereits die Arbeiten im Haus Am Bahndamm 18, seit Mitte August an der Hausnummer 16. Die Sanierung der beiden achtstöckigen Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 64 Wohnungen wird laut der Gebag wohl Anfang 2023 fertiggestellt.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Die Arbeiten umfassen demnach eine energetische Sanierung der Fassade und des Flachdachs sowie eine Erneuerung der Heizungsanlage. Die Treppenhäuser werden ebenso generalüberholt wie die Außenanlagen samt Zuwege, zudem wird der Aufzug modernisiert. Weiterhin lässt die Stadttochter die Fenster in den Objekten austauschen sowie die Hauseingangs- und Wohnungstüren erneuern.

Gebag führt die Modernisierung der Hochhäuser im bewohnten Zustand durch

„Eine besondere Herausforderung ist hier sicherlich, dass wir die Modernisierung im bewohnten Zustand durchführen“, erklärt Helder Fernandes, der für Instandhaltung und Modernisierung zuständige Abteilungsleiter. „In solchen Fällen ist es wichtig, dass wir früh in den Dialog mit den Mieterinnen und Mietern treten und umfassend über die geplanten Maßnahmen informieren.“

Die Planung stammt vom Oberhausener Architekturbüro Madako, die Gebag investiert rund 6,35 Millionen Euro in das Projekt.

Alles Wichtige zur Bundestagswahl in Duisburg

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg