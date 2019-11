Weihnachtsbaum: Hier werden in Duisburg Tannen verkauft

Duisburg. Der Verkauf von Christbäumen startet in Duisburg: Wo es Tannen zu kaufen gibt, wie viel sie kosten und wer Tannen für den guten Zweck anbietet.

Er darf zur Weihnachtszeit in keinem Wohnzimmer fehlen: der Christbaum. Ob Edeltanne, Fichte oder Nordmanntanne – beim Weihnachtsbaum haben Duisburger die Wahl. Wo es die Nadelgewächse in Duisburg zu kaufen gibt und wie viel sie jeweils kosten, verrät die Übersicht:

Weihnachten: Tannen aus Duisburg im Wohnzimmer

Stadtförster Stefan Jeschke veranstaltet mit seinen Kollegen am Samstag vor dem dritten Advent, 14. Dezember, einen großen Verkauf. Tannen fürs Wohnzimmer können an diesem Tag im Stadtwald am Forsthaus, Aktienweg 101, gekauft werden.

Angeboten werden Bio-Nordmanntannen für 18 Euro pro laufenden Meter. „Die sind nicht gespritzt und es wurden keine Insektizide verwendet“, erklärt Jeschke. Das Besondere: Anders als viele Händler, die ihre Tannen von Weihnachtsbaumkulturen aus dem Sauerland beziehen, haben Familien mit den Nordmanntannen der Förster ein Duisburger Gewächs im Wohnzimmer.

Schützen in Huckingen verkaufen Tannenbäume

100 bis 200 Tannen werden an dem Verkaufstag angeboten, informiert Jeschke. Der Erlös fließt in die Aufforstung der heimischen Wälder. „Fichten und Buchen sterben, der Holzmarkt ist zusammengebrochen“, bedauert der Stadtförster. Die Einnahmen des Weihnachtsverkaufs seien deshalb unerlässlich. Aus Sorge um den Wald müsse niemand auf einen Baum verzichten. „Das gehört zum Fest dazu.“

Die Schützen der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Huckingen veranstalten am 14. und 15. Dezember in der Zeit von 10 bis 18 Uhr einen Christbaumverkauf am Steinhof. 300 Nordmanntannen von einer Größe bis zu 2,80 Meter werden angeboten. Tannen bis zu zwei Metern kosten 31 Euro, jede weitere 10 Zentimeter werden mit einem Euro berechnet.

Tannen für den guten Zweck

Ab Freitag, 6. Dezember, startet der Verein Gemeinsam gegen Kälte einen großen Baumverkauf. Bis zum 20. Dezember werden täglich in der Zeit von 10 bis 18 Uhr Christbäume auf dem Friedrich-Wilhelm-Platz am Sonnenwall verkauft. Angeboten werden in diesem Zeitraum 800 Blaufichten und Nordmanntannen – los geht es, gestaffelt nach Größe, ab 10 Euro. Die größten Tannen werden für 60 Euro angeboten. Der Tannenkauf ist hier für den guten Zweck: Der Reinerlös kommt dem Verein und damit der mobilen Hilfe für Obdachlose in Duisburg zugute.

Am Samstag, 14. Dezember, veranstaltet der Verein „Freunde und Förderer der Grundschule Rahm“ einen großen Tannenbaumverkauf. Auf dem Gelände der Grundschule am Knappert werden von 10 bis 14 Uhr etwa 200 Nordmanntannen verkauft, dazu gibt es Glühwein und frische Waffeln. Die aus dem Sauerland stammenden und frisch geernteten Tannen kosten je nach Größe zwischen 35 und 45 Euro. Mit den Einnahmen wird das Zirkusprojekt der Grundschule finanziert, das alle vier Jahre für die Schüler veranstaltet wird.

Auf dem Bissingheimer Weihnachtsmarkt am Samstag, 30. November, wird auf dem Schulhof der Herrmann-Grothe-Schule ein großer Tannenbaumverkauf gestartet. Ab 13 Uhr geht es los, dann wechseln 60 Nordmanntannen den Besitzer. Je nach Größe kosten die Christbäume zwischen 15 und 39 Euro. Der Erlös kommt Kindern im Stadtteil zugute. Das Besondere: die ehrenamtlichen Organisatoren liefern die Tannenbäume auch bis zur Haustüre.

Kirche bietet Weihnachtsbäume an

Am Wochenende, 7. bis 8. Dezember, veranstaltet die Katholische junge Gemeinde (KjG) einen Weihnachtsbaumverkauf im Duisburger Norden. Frisch geschlagene Nordmanntannen werden an der Herz-Jesu-Kirche an der Holtener Straße 160 angeboten. Mit dem Erlös wird die Jugendarbeit der Gemeinde unterstützt.

Die Pfarrei St. Judas Thaddäus im Duisburger Süden veranstaltet mehrere Weihnachtsbaum-Verkaufsaktionen:

• In Buchholz, St. Judas Thaddäus, werden auf dem Kirchplatz vom 7. bis zum 14. Dezember Tannen verkauft.

• Die Herz Jesu Kirche in Serm veranstaltet am 7. Dezember auf dem Kirchplatz einen Baumverkauf. Die Einnahmen kommen den Pfadfindern zugute.

• In Großenbaum veranstaltet die Kirche St. Franziskus am 14. Dezember einen Tannen-Verkauf. Der Erlös geht an die Pfadfinder.

Am Samstag, 8. Dezember, ab 17 Uhr und am Sonntag, 9. Dezember, nach dem Gottesdienst um 11 Uhr veranstaltet die Kirche St. Petrus Canisius, Sperlingsgasse 34 in Wanheimerort, einen Baumverkauf. Tannen und Fichten, frisch geschlagen aus dem Sauerland, finden dann ihre neuen Besitzer. Der Erlös kommt der Kinder- und Jugendarbeit der Gemeinde zugute.

Am Samstag, 14. Dezember, findet in der Gemeinde St. Peter, Friedhofsallee 100a, auf dem Kirchvorplatz ein Tannenbaumverkauf statt. Von 10 bis 16 Uhr können frisch geschlagene Nordmann- und Fichtentannen in den verschiedensten Größen erworben werden. Den Erlös dieser Aktion ist im vollen Umfang der Ferienmaßnahme für Jugendliche „Freeda-Tours“ gedacht.

Nordmanntannen aus dem Baumarkt

Duisburg Tipps der WAZ-Leser Auf der Facebook-Seite „WAZ Duisburg“ haben wir die User gefragt, wo sie ihren Tannenbaum kaufen. Einige der Tipps wollen wir Ihnen nicht vorenthalten. So schreibt etwa Chris Horstkamp: „Etwa Mitte Dezember kaufen wir jedes Jahr einen Sauerländer Bio-Baum (pestizidfrei) bei Familie Klauke. Die stehen erst nach Nikolaus in Meiderich, Auf dem Damm, unter der A59.“ Nadine Orth kauft ihren Tannbaum regelmäßig in Buchholz an der Lüderitzallee, Ecke Altenbrucherdamm. Anders macht es Nadine Gwisdalla: Sie findet jedes Jahr woanders eine schöne Tanne. „Dieses Jahr darf unser 6-jähriger Sohn den Weihnachtsbaum aussuchen“, schreibt sie. Bettina Demes hingegen verzichtet auf einen echte Tanne: „Wir haben einen künstlichen Baum. Auch wenn der natürliche Tannenduft dann nicht die Wohnung erfüllt, aber wir denken: Für uns muss kein Baum gefällt werden.“

Auf die Tanne gekommen sind ebenfalls die Duisburger Baumärkte: Bei Bauhaus in Großenbaum an der Keniastraße gibt es Nordmanntannen in unterschiedlichen Größen. Die kleinste Ausführung, etwa 1,25 bis 1,5 Meter hoch, kostet 18 Euro. Eine frisch geschlagene, gleichmäßig gewachsene Tanne von bis zu sechs Metern Höhe kostet im Baumarkt stolze 369 Euro.

In den drei Duisburger Toom Baumärkten gibt es Nordmanntannen aus nachhaltiger Forstwirtschaft, wie das Unternehmen mitteilt. Ein Label weise auf die sicheren Arbeitsbedingungen für die Zapfenpflücker hin und auch die Anzucht bis zur Ernte stehe im Zeichen der Nachhaltigkeit, so der Baumarkt. Los geht es mit einem Preis von 20 Euro für Tannen zwischen 1,30 und 1,50 Meter.

Das Tannengeschäft rund um Weihnachten

Laut der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) stehen jedes Jahr zwischen 23 und 25 Millionen Weihnachtsbäume in deutschen Wohnzimmern. 80 Prozent der Haushalte mit mehr als drei Personen stellen einen Christbaum in der Wohnung auf. Im Handel haben Familien die Qual der Wahl, können etwa zwischen Edeltanne, Fichte und Nordmanntanne wählen. In 80 Prozent der Fälle greifen Familien zur Nordmanntanne – der teuerste Weihnachtsbaum im Handel. Sie haben weiche, nichtstechende Nadeln, erklärt Förster Jaschke – „aber sie riecht nicht.“

Wer zum Fest der Liebe einen duftenden Stimmungsmacher im Wohnzimmer haben möchte, sollte deshalb besser zur günstigeren Fichte greifen. Diese verbreitet ein stärkeres Aroma, erklärt der Duisburger Förster. Bis die Nadelgewächse geerntet werden und Zimmerhöhe erreichen, vergehen acht bis zehn Jahre, so Jeschke.

Bis Weihnachten wird dieser Artikel mit Weihnachtsbaum-Verkäufen in Duisburg aktualisiert. Wenn Sie einen Verkaufsstand erblicken, können Sie uns gerne eine E-Mail an j.aranda@waz.de schicken. Folgende Infos sind wichtig: Wann und wo findet der Verkauf statt? Wie viel kostet eine Tanne? Frohe Weihnachten!