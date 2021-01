Corona in Altenheimen Weitere Corona-Tote und -Fälle in Duisburger Altenheimen

Duisburg. Duisburger Altenheime melden weitere Corona-Tote und -Fälle. So sind in einem Sana-Haus in Rheinhausen aktuell 21 Bewohner positiv getestet.

Das Werner-Broelsch-Haus des Evangelischen Christophoruswerks in Duisburg-Meiderich hat seit Wochen mit vielen Corona-Fällen zu kämpfen. Allein in diesem Haus liegt die Zahl der Corona-Toten nach Angaben des stadtweit größten Trägers in der Altenpflege im niedrigen zweistelligen Bereich. Und nun teilt Sana auf Nachfrage der Redaktion mit, dass es zwischen den Jahren einen Corona-Ausbruch im Seniorenzentrum in Rheinhausen gegeben hat.

Demnach hatte es zunächst am 22. Dezember im Rahmen der wöchentlichen Schnelltests positive Ergebnisse für drei Bewohner gegeben. Sie seien umgehend isoliert worden. Am 28. Dezember seien nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt bei einer Reihentestung des betroffenen Wohnbereichs insgesamt 21 Bewohner positiv getestet worden.

Kompletter Wohnbereich des Sana-Heims in Duisburg-Rheinhausen unter Quarantäne

Der komplette Wohnbereich stehe seitdem komplett unter Quarantäne. Darüber hinaus seien derzeit sieben Mitarbeiter positiv getestet. Bis auf zwei Bewohner – einer befinde sich wegen einer schweren Vorerkrankung palliativ im Krankenhaus – sind die Betroffenen laut Sana-Sprecherin Ute Kozber wohlauf.



In der zurückliegenden Zeit habe es bisher insgesamt sechs im Sana-Heim mit insgesamt 146 Plätzen in Rheinhausen gegeben und sieben in der mit 170 Plätzen, die aktuell aber coronafrei sei. Dies gelte momentan auch für das dritte Sana-Heim in Hamborn. Dort sei bislang auch keiner der 161 Bewohner in Verbindung mit Corona gestorben.

Sana: Erste Impfungen wohl schon am 10. Januar

Erfreulich sei, dass erste Impfungen nicht wie ursprünglich geplant am 13. beziehungsweise 16. Januar, sondern bereits am Sonntag, 10. Januar, durch mobile Teams möglich sein sollen. Kozber: "Wir sind dazu gerade in der Abstimmung mit den Bewohnern, Angehörigen und Betreuern."

Die Malteser haben nach Angaben ihrer Sprecherin Olga Jabs aktuell in einem von insgesamt fünf Altenheimen in Duisburg Corona-Fälle. Das Veronika-Haus in Rumeln-Kaldenhausen verzeichne vier positiv getestete Bewohner und drei infizierte Mitarbeiter. In der Vergangenheit habe es auch Todesfälle in Zusammenhang mit Corona gegeben.