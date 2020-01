Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weitere Top-Unternehmer aus Duisburg

Das Online-Magazin „Reviermanager“ (www.regiomanager.de/ruhrgebiet) listet in seinem Rangking Manager von Unternehmen mit Sitz in Duisburg. Weitere erfolgreiche Unternehmer aus Duisburg, deren Unternehmen ihren Sitz in einer Stadt außerhalb des Ruhrgebiets haben, finden sich nicht unter den Top 100.

Dazu gehört etwa Torsten Toeller. Der Duisburger, Gründer der Tierfachmarkt-Kette „Fressnapf“ (rund 2 Milliarden Euro Jahresumsatz, 1500 Läden mit rund 10.000 Beschäftigten in elf Ländern) hat die operative Führung des Unternehmens abgegeben und kümmert sich um seine Beteiligungen und Investments – etwa das „Mercator One“, das er gegenüber dem Duisburger Hauptbahnhof bauen lässt.