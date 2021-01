In den vor Weihnachten an 13 Duisburger Seniorenheimen aufgebauten Schnelltestzentren wurden bis zu 665 Antigen-Tests an einem Tag durchgeführt. Im Bild: das Seniorenzentrum Ernst Ermert in Duissern.

Corona Weniger PCR-Tests in Duisburg - Stadt zählt Schnelltests mit

Duisburg. In Duisburg haben Behörden in der Weihnachtswoche laut Stadt so viele Corona-Tests durchgeführt wie nie. Dazu muss man aber diese Details kennen.

Die Stadt Duisburg meldet seit Monaten täglich, wie viele Corona-Tests im Auftrag von Verwaltung, Feuerwehr und Kassenärztlicher Vereinigung Nordrhein außerhalb von Kliniken und Arztpraxen durchgeführt wurden. Auch unsere Lokalredaktion veröffentlicht diese Zahlen, etwa in unserer Statistik-Übersicht und in (siehe auch: weiter unten im Text). Diese Information hilft schließlich, die erfassten Neuinfektionen zu bewerten. Nicht alle Kommunen machen Angaben dazu - ein guter Service der Stadt also. Erst jetzt haben wir auf Nachfrage im Amt für Kommunikation jedoch eine wichtige Hintergrundinformation zu dieser Statistik erfahren:

Seit dem 7. Dezember zählt die Stadtverwaltung nicht mehr nur PCR-Tests mit, sondern auch Schnelltests.

Der Grund unserer Nachfrage: Das Robert Koch-Institut (RKI) warnt seit Weihnachten, dass die Fallzahlen das Infektionsgeschehen wohl erst etwa ab Mitte Januar wieder aussagekräftiger abbilden. Krisenstabsleiter Paul Bischof erklärte jetzt entsprechend: Die seit Weihnachten deutlich gesunkene Wocheninzidenz in Duisburg sei „sicherlich zum Teil das Ergebnis des eingeschränkten Testvolumens beim Gesundheitsamt und der Kassenärztlichen Vereinigung“.

Allerdings lässt die städtische Abstrich-Statistik diesen Rückgang seit dem 24. Dezember nicht erkennen.

Corona in Duisburg: 7555 Tests vom 23. bis 29. Dezember - inklusive Schnelltests

Im Gegenteil: Laut Statistik war die Zahl der Tests ausgerechnet in der Weihnachtswoche sogar noch gestiegen.

Vom 23. bis 29. Dezember meldete die Stadt mehr Abstriche als je zuvor in einer Vergleichswoche (jeweils mittwochs bis dienstags): 7555. Rekord!

Stadtsprecher Peter Hilbrands antwortet auf unsere Frage nach dieser Diskrepanz: „Seit dem 7. Dezember sind auch Schnelltests in der Statistik drin.“

Seinerzeit eröffnete die Stadt eine weitere Teststraße im Corona-Zentrum im Theater im Marientor (TAM). Dort können sich seither Duisburger schnell testen lassen, die sich bereits in Quarantäne befinden und diese mit einem negativen Testergebnis verkürzen wollen, erklärte die Verwaltung damals

Bis zu 665 Schnelltests an einem Tag vor Seniorenheimen

Dieses Angebot nutzten anfangs zwischen zehn und 15 Personen pro Tag, so Hilbrands. Deutlich mehr Schnelltests gingen jedoch seit dem 21. Dezember in die Statistik ein.

Vor den Feiertagen und wegen der überdurchschnittlich hohen Zahl an Corona-Toten in Duisburg ließ die Stadt zum Schutz der Bewohner von Senioren- und Pflegeheimen elf Schnelltest-Stationen vor den Eingängen der Einrichtungen errichten. Betrieben werden diese – inzwischen sind es nur noch zehn – von ehrenamtlichen Hilfsorganisationen wie dem Deutschen Roten Kreuz (DRK).

Wie viele Abstriche die Freiwilligen dort an einzelnen Tagen genommen haben, weiß Stadtsprecher Hilbrands: 427 (21.12.), 640 (25.12.), 641 (26.12.), 665 (28.12.), 400 (1.1.), 605 (2.1.). Separat ausgewiesen werden diese Schnelltests in der städtischen Statistik aber bislang nicht.

Die Zahlen zeigen nicht nur, wie viele Bewohner der Einrichtungen Besucher empfangen haben, sondern ebenfalls, dass die Zahl der in Labors überprüften Proben nach dem 23. Dezember auch in Duisburg stark eingebrochen ist.

Schnelltests sind sehr sinnvoll, aber weniger verlässlich

Schnelltests, also Antigen-Tests, sind im Kampf gegen das Virus freilich ein sehr sinnvolles Mittel. Damit sind Testungen auf SARS-CoV-2 möglich, ohne dass dafür ein Labor beauftragt werden muss.

Das Ergebnis liegt in weniger als 30 Minuten vor. Solche „Point-of-care-Tests“ oder „POC-Tests“ nutzen darum auch Arztpraxen, und seit einigen Wochen. Sie erhöhen die Sicherheit und verringern die Dunkelziffer. In Duisburg gibt es obendrein private Anbieter, etwa im Steinhof und in Hamborn.

Aber: Die preiswerteren Antigen-Schnelltests sind höchstwahrscheinlich nicht so zuverlässig wie PCR-Labortests. Das negative Ergebnis eines Schnelltests schließt eine Infektion nicht aus, etwa bei geringer Virenlast kurz nach einer Infektion.

Ein positiver Schnelltest reicht darum nicht aus, damit Betroffene und Behörden Gewissheit haben. Im Falle positiver Schnelltestergebnisse müssen mutmaßlich Infizierte oft auch noch eine Probe für einen PCR-Test abgeben.

Warum die vielen Schnelltests auch Hoffnung machen

Nichtdestotrotz machen die vielen Schnelltests etwas Hoffnung - nicht nur darauf, dass durch diese verhindert wurde/wird, dass das Coronavirus in weitere Heime getragen wurde.

Die Schnelltests verringern in jedem Fall auch die Dunkelziffer, und trotz tausender Schnelltests ist die Sieben-Tage-Inzidenz bislang nicht wieder gestiegen. Wie viele Duisburger sich allerdings seit Weihnachten angesteckt haben, werden wir erst im Laufe der kommenden Tage erfahren.

