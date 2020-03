Nachdem sich Klaus Sefzig in den letzten drei Folgen unserer kleinen Geschichtsserie intensiv mit dem Ortsteil Trompet beschäftigt hat, lässt er uns jetzt an seinem Wissen über die Entstehung des Wegenetzes in Rheinhausen und Umgebung teilhaben.

Dafür geht er geschichtlich sehr weit zurück. Die ersten Pfade und Wege seien entstanden, weil sich das Wild in einer stark bewaldeten Umgebung seinen Weg bahnen musste. Der Heimatforscher macht einen Ausflug in die Steinzeit: „Genauso verfolgten die ersten Menschen hier ihre Beute und schlugen so erste Pfade in die Wildnis.“

Einen ersten längeren Weg dürfen wir im heutigen Ortsteil Schwarzenberg bei Bergheim vermuten. Feuersteine aus vorgeschichtlicher Zeit zeugen davon, dass die Steinzeitmenschen vor 4000 bis 5000 Jahren am Schwarzenberg ansässig waren. „Der eigentliche Straßenbau begann in unserer Gegend erst mit der Römerzeit“, sagt Sefzig.

Feuersteine am Schwarzenberg

Die Einwohner der dörflichen römischen Siedlung in Asberg, etwa 500 bis 1000 an der Zahl, haben die Straßen jedoch nicht selbst gebaut. „Dazu wurden die unterworfenen germanischen Völker herangezogen und diese mussten sich auch noch selbst verpflegen“, weiß Sefzig. Die damalige Gegend mit ihren ausufernden Wassermassen, den Überschwemmungen, Inseln und ständigen Rheinbettverlagerungen, war kein lohnendes Ziel für den Fernhandel. Deswegen führten auch die großen Straßen oder Wege an unserem Gebiet vorbei.

Nicht ohne Bedeutung für den Straßenbau waren jedoch der Königshof in Friemersheim, heute bekannt als der Borgschen Hof. In Asterlagen gab es erste Straßen zum Abtei-Hof, sowie in Rumeln zum Kloster. Die Verbindungswege entstanden schon früh, weil die Pflichtabgaben der Landwirte in Naturalien wöchentlich vom Abtei-Hof, aber auch vom Borgschen Hof zum Kloster nach Werden gebracht werden mussten. „Es wurden schon Wegezölle an verschiedenen Stellen erhoben, die jedoch nicht für den Ausbau der Straßen verwendet wurden“, meint der 85-jährige Heimathistoriker.

Während der Besatzungszeit durch die Franzosen 1794 bis 1814 wurden viele Wege verbreitert und Grenzsteine gesetzt. Wegewärter hatten die Aufgabe Schlaglöcher zu verfüllen, Wasserlachen abzuleiten und auch den Pferdekot zu entsorgen. „Nun zeigte auch die Duisburger Kaufmannschaft langsam Interesse, durch die Dorfschaften bis nach Moers und weiter bis nach Kleve zu gelangen“, weiß Sefzig.

Bierfässer fielen vom Wagen

1840 kam die Verfügung Wegweiser aufzustellen. Die Fährstraße wurde seitlich mit dicken Baumstämmen (Staubalken) gesichert, um Unterspülungen bei Hochwasser zu verhindern. Von hier aus führte eine gut ausgebaute Straße zur Trompette (Cölve), um den Anschluss zur Hauptstraße von Köln nach Nijmegen, die über Moers führte, zu gewährleisten.

Durch das Aufkommen der Eisenbahn wurden viele Transporte mit Pferd und Wagen eingestellt. „Das führte zum doch merklichen Rückgang im Straßenbau“, so Sefzig. Und das hatte Auswirkungen auf die Qualität der Straßen: 1850 beklagten sich Postwagenfahrer, sie würden ständig stecken bleiben. 1870 beschwerte sich der Rheingold-Brauereibesitzer, Großterlinden, dass seine Bierfässer oft vom Wagen fielen wegen der stark aufgeweichten Straßen und Spurrillen. Die Ansiedlung der Schwerindustrie und der Einsatz von Dampfwalzen um 1900 führte zu einer Verbesserung des Straßenbaus in Rheinhausen.