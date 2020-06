Angebot für Alleinerziehende im Diakoniezentrum Homberg

Birgit Scheller (links) und Monika Höfer organisieren das neue Angebot für Ein-Eltern-Familien am Diakoniezentrum Homberg.

Homberg. Das Diakoniezentrum wendet sich mit einem speziellen Beratungsangebot an Alleinerziehende. Kinder finden bei „Balu und Du“ einen Freizeitpartner.

Nicht erst seit der Corona-Krise lastet auf Alleinerziehenden ein großer Druck: ein schönes Zuhause schaffen, eine sichere Existenz gewährleisten und für gute Bildung sorgen. Die Unterstützung, die sie in der Offenen Sozialberatung der Grafschafter Diakonie bekommen könnten, nutzen sie allerdings häufig nicht. „Wir haben festgestellt, dass sich viele Alleinerziehende und Familien nicht dorthin wenden. Die Hemmschwelle dafür, Hilfe zu suchen, ist leider da“, weiß Felicitas Hagemeier, Fachbereichsleiterin Schule, Bildung und Freizeit bei der Grafschafter Diakonie.

Beratung speziell für Ein-Eltern-Familien

Mit einem neuen Angebot möchte das Diakoniezentrum Homberg deshalb ganz gezielt alleinerziehende Eltern ansprechen. „Die Eltern haben oft den Anspruch, sie müssten alles alleine schaffen. Das ist aber nicht der Fall. Sie können sich an uns wenden“, sagt Anneke van der Veen, Leiterin des Geschäftsbereichs Soziale Dienste.

Dabei setzt das Diakoniezentrum auf die Ansprache von Eltern und Kindern. In der Beratung finden die Erwachsene mit Birgit Scheller ein bereits bekanntes Gesicht vor. Die Sozialpädagogin arbeitet mit ihren Kollegen aus der Schulsozialarbeit zusammen, die in den Grundschulen in Homberg im Einsatz sind. Die Familien kennen sie bereits von zurückliegenden Elternabenden und Gesprächen.

Paten-Projekt „Balu und Du“ ist integriert

Außerdem ist das erfolgreiche Paten-Projekt „Balu und Du“ in das neue Angebot am Diakoniezentrum eingebunden: Ehrenamtlich Engagierte im Alter von 17 bis 30 Jahren übernehmen dabei eine Patenschaft für ein Grundschulkind. Einmal die Woche unternehmen sie dann als Tandem gemeinsam etwas, sofern die Corona-Kontaktbeschränkungen es zulassen: Sie gehen etwa gemeinsam auf den Spielplatz, backen eine Pizza oder kicken eine Runde mit dem Ball.

Felicitas Hagemeier erklärt den Gedanken dahinter: „Das gemeinsame Freizeitleben bleibt auf der Strecke, wenn die Eltern durch die Erziehungsaufgaben, die Organisation des Alltags und andere Sorgen stark gefordert sind. Da freuen sich die Kinder über einen älteren Kumpel, der mit ihnen etwas unternimmt und ihnen zur Seite steht.“