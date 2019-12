Copacabana: Gastspiel mit Improvisationstalent in Rumeln

Nachdem Onkel Fisch erst kürzlich im Kulturspielhaus mit ihrem skurrilen Jahresrückblick aufgetrumpft hatten, kam jetzt mit „Copacabana, klingt interessant – isses aber nicht“ das zweite WDR-Radio-Format auf die Bühne an der Dorfstraße. Rund 120 Zuschauer konnten live feststellen, wie die drei Copacabana-Comedians in ihrer total improvisierten Show einen Sketch nach dem anderen auf Zuruf entstehen lassen.

Das geht so: Aus dem Publikum wird irgendein Begriff, wie „Schrebergarten“, gerufen, und Jünter, Jötz und Jürgen entwickeln daraus ein absurdes Gespräch über dieses Thema - so, als wären sie beim Stammtischabend. Immer wieder startet der kahlköpfige Jünter die Unterhaltung: „Ich hab’ gehört, der Jötz hat jetzt nen Schrebergarten.“

Ein Kunstrasen direkt hinter der Cölve-Brücke

„Ja, direkt hinter der Cölve-Brücke“, ergänzt Jürgen von ganz rechts mit seiner nasalen Stimme, die ihm etwas oberlehrerhaftes verleiht. Jürgen bedient damit natürlich genial den Lokalkolorit nach dieser Steilvorlage. Natürlich baue Jötz auch Gras an. „Ja, aber in Form von englischem Kunstrasen, den ich da verlegen lasse“, lässt der sich nicht in die Bredouille bringen. Am Ende ist der Kleingarten von Kürbissen überwuchert, dann einigen sich die drei, weil sie beim Sketch keine Steigerung mehr schaffen, auf die Floskel: „Klingt interessant.“ Das Publikum antwortet wissentlich: „Isses aber nicht.“

„Wunderschön“ zwischen Spiekeroog und Lappland

So können Sketche abrupt enden, weil die gebrachte Pointe im folgenden Verlauf nicht mehr zu toppen wäre. Beispiel: „Ich habe gehört, der Jötz hat jetzt ‘nen Campingwagen“, tönt Jünter von links. „Ja, ich fahre damit oft nach Venlo, ich hab da Zwei Brüder“, liefert Jötz die unausweichliche Pointe. Ein Lachen durchzieht das Publikum, weil jeder Jötz’ „Zwei Brüder“ kennt.

Locker vom Hocker: Die Gags der Comedians werden beim WDR gesendet. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Jünter erinnert in seiner Art schwer an Bernhard Hoecker, wenn dieser in der TV-Sendung „Wer weiß denn sowas“ genauso abstrus und pseudowissenschaftlich versucht, Begriffe zu erklären. Also nicht nur wegen der Glatze. Und Jünter landet bei seinen wissenschaftlichen Ansätzen sehr oft im alten Ägypten. Ob es nun die Sauna, der Aquädukt, der E-Scooter oder die GEZ-Gebühreneinzugszentrale ist – allen Ursprung verortet der Glatzkopf in der alten Hochkultur der Pharaonen, was somit auch zum Running Gag wird. „In der ägyptischen Sauna haben sich die Könige dann wohl immer zur Kühlung kalte Mullbinden umgewickelt, sind aber verstorben“, lässt Jünter keine noch so hanebüchene Erklärung aus.

Lustig wird es noch mal, als die Spaßmacher das WDR-Format „Wunderschön“ aufs Korn nehmen und sie fiktiv zu den Orten reisen, die das Publikum ihnen in der Pause auf Zetteln geschrieben hat. Von Spiekeroog bis Lappland ist alles dabei, und die Zuschauer ließen sich gerne mitnehmen zu den Traumzielen…