Duisburg: Hochheide feiert rund ums Lagerfeuer

Feste finden im Winter für gewöhnlich drinnen statt. Nur in Homberg heißt es im Februar ganz bewusst, dass draußen gespielt wird. Am Freitag lud der Arbeitskreis „Kinder und Jugend“ aus dem Stadtteil zum Abenteuerspielplatz Tempoli an der Ehrenstraße ein. „Hochheide rund ums Feuer“ stand wieder an.

„Es ist nach wie vor wichtig, ein Angebot im Winter zu haben“, sagt Helmut Krampe, einer der Sprecher des Arbeitskreises und Schulsozialarbeiter an der Erich-Kästner-Gesamtschule. Der Zuspruch gibt ihm Recht. Jede Menge Kinder und Eltern waren am Nachmittag und Abend da. Sie scharrten sich mit Stockbrot um das namensgebende Lagerfeuer oder bearbeiteten mit einem Schmied glühendes Eisen. Aber auch warme Gemüsesuppe wurde gereicht, die von der ehemaligen Hochheider Bezirksbibliotheksleiterin Jutta Flaßhove über einem Extra-Feuer gekocht wurde.

Im Gebäude des Abenteuerspielplatzes gab es die Möglichkeit im Trockenen und Warmen zu basteln oder zu töpfern. Daneben war auch die Freiwillige Feuerwehr aus Homberg mit drei Fahrzeugen zu Gast und begrüßte die Besucher am Eingang, genauso wie ihr polizeiliches Pendant. Zum Einbruch der Dunkelheit bewies eine Feuerkünstlerin ihr imposantes Können.

Seit wann es das Fest gibt, wissen die Verantwortlichen schon gar nicht mehr so genau - jedenfalls viele Jahre. „Es sind vermutlich 19 Jahre, aber so sicher sind wir uns da nicht“, sagt Krampe. Aber auf diese Zahlen kommt es auch nicht an. „Das Fest wird gut angenommen und daran ist zu sehen, wie rege der Arbeitskreis und wie unterstützenswert seine Arbeit ist“, freute sich der Homberger Bezirksbürgermeister Hans-Joachim Paschmann.

Der Arbeitskreis Kinder und Jugend wird immer größer

Der Arbeitskreis Kinder und Jugend wachse sogar immer weiter. „Wir haben inzwischen gute 30 Mitglieder“, sagt Petra Schoenenborn, Gruppenleiterin der Tagesgruppe Hochheide von der „sankt josef“ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und Sprecherin des Arbeitskreises Kinder und Jugend im Bezirk Homberg/Ruhrort/Baerl.

Dieser Zusammenschluss aus hauptamtlichen Mitarbeitern der Jugendorganisationen und öffentlichen Institutionen, wie Schulen und Kindergärten, organisiert das Fest in jedem Jahr. Viele der Organisationen sind jedes Mal mit dabei und sorgen für einen kurzweiligen Abend unter freiem Himmel im Februar.